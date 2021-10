Tero-Petrin kymmenes pitkäsoitto julkaistaan – samalla hän juhlistaa 40-vuotista uraansa musiikkialalla

Turkulainen laulaja-lauluntekijä Tero-Petri Suovanen tunnetaan suomenkielisen vaihtoehtorockin uranuurtajana. Ensimmäiset laulut ovat syntyneet jo 40 vuotta sitten.



Tero-Petri on vaikuttanut vahvasti myös muun muassa Tuula Amberlan biisintekijänä ja säestäjänä. 22.10.2021 ilmestyvä uusi albumi Olet aina mukana on Tero-Petrin uran kymmenes pitkäsoitto, kun mukaan lasketaan Limonadi Elohopea -bändin levyt vuosina 1994–2004. Korvaamattomat-yhtyeen kanssa Suovanen on tehnyt musiikkia viiden albumin verran. Tero-Petri & Korvaamattomien musiikkityyli on omaleimaista ilotulitusta iskelmän ja indierockin välimaastossa. Genretietoinen kuuntelija voi kuulla levyllä monenlaisia vaikutteita Frank Zappasta Arctic Monkeysiin ja Vampire Weekendiin. ”Olet aina mukana on linjakkain levyni. Se nostattaa sykettä keikoille sekä sisältää lauluja sinusta ja minusta, kaikista meistä”, Tero-Petri kertoo.

Inspiraatiota levylle Suovanen on ammentanut myös siviiliammatistaan. Hänellä on takana 25-vuoden ura päihde- ja peliriippuvaisten ihmisten parissa, ja parhaillaan Tero-Petri opiskelee ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi. Hetkissä tapahtuvat kohtaamiset ja tarkkanäköinen ihmiselämän havainnointi kulkevat läpi uuden levyn sanoitusten. ”Halusin luoda lauluihini lämpimän ja myötäelävän otteen. Uskon kappaleiden tunnelmien peilautuvan myös yleisölle”, Tero-Petri kertoo.

Levyllä on myös vapauttavaa huumoria ja hyväntuulista kepeyttä. ”Kiitos tästä kuuluu yhteistyökumppaneilleni, joiden kanssa löytyi vilpitön tekemisen ilo. Levyn tuottajan Oskari Ruohosen kanssa tehdyt koskettimien ja laulujen äänityssessiot olivat hyväntuulisia seikkailuja äänten karkkimaailmassa. Oman mainintansa ansaitsevat myös levyni kappaleisiin huolella rakennetut musiikkivideot. Oman maailmansa kansalainen -singlen videota varten rakensimme omatekoisen mökin sekä ihmetystä herättäviä soittimia kuten hullunkurisen saapasbasson”, Tero-Petri kertoo.

Tero-Petri täyttää ensi vuonna 50 vuotta. ”Sosiaalialan ammatti on tasapainottanut elämääni ja estänyt uppoamasta rock’n’rollin seisovan pöydän antimien ahmimiseen, mikä tekee vanhenemisen kenties hieman kevyemmäksi. Uudella levylläni kuuluvat kitarat ovat eräänlaista viidenkympin villitystä. Musiikki on minulle se moottoripyörä”, Tero-Petri kertoo. Albumin julkaisukeikka on 4.12.2021 Turun Dynamossa.





Albumin julkaisu 22.10.2021

Tero-Petri & Korvaamattomat – Olet aina mukana, CD, (vinyyli joulukuussa)





Kappaleet:

• Raikas nauru

• Läpikuultava

• Oman maailmansa kansalainen

• Jäniksenkäpälä

• Yhteenkasvaneet

• Kuiskaa mua nimellä pehmeästi

• Juna joka meitä kuljettaa

• En mä muihin vertaile

• Toinen planeetta

• Tässä porukassa et voi mokailla





Yhtye:

Jakke Aho – basso ja taustalaulu

Mikke Helenius – kosketinsoittimet

Mitja Kiviluoma – kitara

Mika ”Moilu” Moilanen – rummut



Säv. ja san.: Tero-Petri Suovanen

Tuotanto ja miksaus: Oskari Ruohonen

Äänitys: Timo Haanpää, Valtone Oy Masterointi: Jaakko Viitalähde, Virtalähde Mastering

Levy-yhtiö: Plastic Passion

Jakelu: Playground

Keikkamyynti: Janne Hietanen/Dex Viihde

Kuvat: Suvi-Tuuli Kankaanpää





