Tervasaaren aitta on myyty ravintolaksi

Tervasaaren aitan uudet omistajat suunnittelevat rakennukseen korkeatasoista, ympärivuotista ravintola- ja kahvilatoimintaa. Yrittäjien alustavana tavoitteena on, että ovet aukeavat asiakkaille kesällä 2023.

”Näin lähellä Helsingin keskustaa on tarjolla vain vähän merellisiä kahvila- ja ravintolapalveluita, joten näemme Tervasaaressa paljon potentiaalia. Suunnittelemmekin rakennukseen niin päivä- kuin iltakäyttöä”, Korpi Capitalin osakas Kaisa Hyry kertoo.

Ennen avajaisia yrittäjillä on edessään remontointitöitä, sillä 300-neliöinen rakennus on perusteellisen korjaamisen tarpeessa. Tervasaaren aitta on suojeltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaana, ja uusi omistaja vastaa sen kunnostamisesta rakennusperintöä kunnioittaen.

Alueen asemakaava mahdollistaa uuden lasisen paviljongin ja huoltosiiven rakentamisen aitan yhteyteen. Ostajan on purettava nykyinen asemakaavan vastainen huoltorakennus.

Helsingin kaupunki järjesti Tervasaaren aitan myynnistä alkuvuonna avoimen tarjouskaupan, jossa saatiin 20 tarjousta. Kaupunki teki kaupat korkeimman tarjouksen tehneen tahon eli Kidvekkelin ja Korpi Capitalin kanssa. Aitan myyntihinta oli 335 000 euroa.

Vuonna 1805 valmistunutta Tervasaaren aittaa on käytetty 1960-luvulta lähtien kahvilana ja ravintolana, ja se on ollut viime aikoina tyhjillään. Rakennuksen tontti jää kaupungin omistukseen.

Tervasaaren aitan myynti edistää osaltaan merellisten palveluiden kehittämistä Helsinkiin ja kaupungin kiinteistöstrategian toteuttamista. Kaupungin tavoitteena on luopua rakennuksista, joille ei ole käyttöä kunnan palvelutuotannossa ja joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä.