Tervetuloa AVITA AudioVisual Expoon 2.–3.10.2019

Suomen merkittävin AV-alan ammattitapahtuma kokoaa yhteen kotimaiset ja kansainväliset AV-alan maahantuojat, valmistajat ja palveluntarjoajat, AV-tuotteita ja -palveluita ja työkaluinaan tai toimintansa tukena käyttävät ja AV-alan hankintoja suunnittelevat kävijät. Tapahtuma järjestetään samaan aikaan Kiinteistö-, FinnSec-, Cyber Security Nordic -tapahtumien kanssa.

POIMINTOJA OHJELMASTA

Keskiviikko 2.10.

Ke 2.10. klo 11, SVV-lava

Open IP Ecosystems for modern control room communication and collaboration

Katrin Kerber, Account Manager Graphics, Matrox

Ke, 2.10. klo 12, SVV-lava

X, Y and Z – successful collaboration across the generational divide

Millennials expect their work environment to match that of their private lives as Gen X favours more traditional hierarchies and workflows and to whom the latest tech might appear threatening. Gunnar Kyvik addresses this clash of expectations and talks about ways to generate a motivational environment appealing to all peers regardless of their preferences and working practices.

Gunnar Kyvik, NEC Display Solutions Europe Gmbh

Ke 2.10.klo 13, SVV-lava

Äänen voima ja vaikutus – Miltä brändi kuulostaa?

Audion vaikutusta brändien strategiassa on aliarvioitu pitkään. Audion kokonaiskulutuksen kasvaessa yritysten on kiinnitettävä huomiota myös siihen, miltä ne kuulostavat. Esitys avaa äänen merkitystä yritysten toiminnassa. Ihmiset reagoivat ääniin reagoimme ja ne vaikuttavat ihmisten tunteisiin.

Lauri Domnick, Head of Audio Branding, Bauer Media Finland



Ke–To 2.–3.10. Koulutustila

Mahdollisuus tutustua L-Acousticin L-ISA ”Immersive Hyperreal Sound” -konseptiin paikan päällä sekä keskiviikkona että torstaina klo 10 alkaen. Demo on sama, joka on kiertänyt alan messuilla ympäri Eurooppaa.

Torstai 3.10.

To 3.10. klo 10.30, SVV-lava

Paneelikeskustelu: Mediamurros jatkuu, kohtaako koulutus tarvetta?

Keskustelua alan koulutuksen nykytilasta

Heikki Mäenpää, musiikintekijä ja tuottaja, York von Willenbrand, Omnia, Juho Hiidenmaa, Bright Group ja Auli Sillanpää, Metropolia.

To 3.10. klo 12.30, SVV-lava

Esteetön kuunteluympäristö – mihin äänensiirtoa tarvitaan

Kun kuulo huononee, tarvitaan apuvälineitä. Kuunteluympäristön häiriötekijät (kaikuisuus, taustamelu, pitkä välimatka) haittaavat kuulemista. Äänensiirron avulla voidaan ohittaa tilan akustisia häiriötekijöitä.

Jukka Rasa, Erityisasiantuntija, esteetön kuunteluympäristö, Kuuloliitto ry

PALKITSEMISET JA ILTATILAISUUS AVITA AWARDS klo 19–20

Vapaamuotoisessa verkostoitumistilaisuudessa palkitaan jo toista kertaa alalla vaikuttavia henkilöitä ja yrityksiä. Avita Awards -palkintokategoriat ovat: AV-kohde, AV-tuotanto, AV-avaus, AV-kouluttaja ja AV-alan elämäntyö.

LEHDISTÖKESKUS

Messukeskuksen lehdistökeskus (eteläinen sisäänkäynti, 2. krs) palvelee tapahtuman aukioloaikoina. Esitä tullessasi voimassa oleva SJL:n toimittajakortti tai muu todistus siitä, että saavut messuille työtehtävissä. Tapahtuman verkkosivuilta löytyy tapahtuman tiedotteiden lisäksi näytteilleasettajien tiedotteita.

KUVIA

PYSÄKÖINTI



Pysäköinti on Messukeskuksen tapahtumiin akkreditoituneille toimittajille maksutonta. Messukeskus on ottanut käyttöön EuroParkin puomittoman Autopay-pysäköintijärjestelmän. Ilmoita autosi rekisterinumero saapuessasi Lehdistökeskukseen, niin pysäköinti kuitataan maksetuksi.



Lisätietoja: Messukeskus, tiedottaja Taira Sjöblom-Tallus, puh. 050 385 5482, taira.sjoblom-tallus@messukeskus.com.



