Tervetuloa Back to the Sixties - Suurella tunteella -kirjan julkistustilaisuuteen keskiviikkona 28.10. klo 14.00-15.00

LEIPÄ ON TRENDIKÄSTÄ 2020-LUVULLA 26.8.2020 09:30:37 EEST | Tiedote

LEIPÄ – Leipojan keittiössä Leipäkirjan julkaisutilaisuudessa esiteltiin ajankohtainen ja tekijältään toivottu teos LEIPÄ. Vuonna 2020 syödään ja leivotaan paljon leipää. Nyt on oikea aika saada monipuolisia ja täysjyvää sisältäviä leipäreseptejä ja ideoita leivän käyttöön. LEIPÄ on 304-sivuinen teos, johon on koottu yhteen kaikki leivästä. Kirjaan on suunniteltu yli 100 toinen toistaan maistuvampaa reseptiä erilaisista leivistä ja leipäruoista. Kokeneen leipojan, Arja Elina Laineen selkeät ohjeet auttavat onnistumaan leivonnassa. Arja Elinan tyttären, Anni-Sofia Savelan herkulliset kuvat houkuttelevat leipomaan. Leipäkirjan resepteissä on käytetty runsaasti erilaisia kuitupitoisia jauhoja ja muita hyviä raaka-aineita, lisäksi leipää on käytetty monipuolisesti ruokien perustana. Leipä auttaa jaksamaan.