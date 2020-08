Tervetuloa Leipäkirjan julkistustilaisuuteen tiistaina 25.8.20 klo 8.30–10.30!

Jaa

LEIPÄKIRJA - LEIPÄ ON TRENDIKÄSTÄ 2020-LUVULLA Leipäkirjaan on koottu yhteen kaikki leivästä. 304-sivuiseen teokseen on suunniteltu yli 100 toinen toistaan maistuvampaa reseptiä ja ne kaikki tuodaan esille houkuttelevin kuvin. Kokeneen leipojan, Arja Elinan selkeät ohjeet auttavat onnistumaan leivonnassa. Leipäkirjan resepteissä on käytetty runsaasti erilaisia kuitupitoisia jauhoja ja muita raaka-aineita. Leipäkirja kertoo perusteellisesti erilaisista leivistä, mukana on ohjeita niin vaivaamatta valmistuviin (no knead) kuin erilaisilla juurimenetelmillä tehtyihin leipiin. Kirjasta löytyy lisäksi ideoita trendikkäisiin leipäruokiin.

Kansi_HR

AIKA: tiistai 25.8.20 klo 8.30–10.30

PAIKKA: Huolintatalo (Elintarviketeollisuusliiton talo - 1 krs), Pasilankatu 2, Helsinki

ILMOITTAUDU NYT tai viimeistään ti 18.8., paikkoja rajoitetusti: arja@ruokaviestinta.fi

OHJELMA:

Klo 8.30–9.00 Leipäherkkujen aamiainen

Klo 9.00–9.10 Readmen tervehdys

Klo 9.10–9.30 Näin syntyi LEIPÄKIRJA, Arja Elina Laine ja Anni-Sofia Savela (äiti ja tytär) kertovat

Klo 9.30–9.50 Kotileivontaan 6 tapaa leipoa maistuvaa leipää, Arjan Ruokaviestinnän KtaO Arja Elina Laine

Klo 9.50–10.20 Leivän merkitys ravitsemuksessa 2020-luvulla – Leipätiedotuksen toiminnanjohtaja ETM Kaisa Mensonen

klo 10.20 –> haastattelut ja kuvaukset

Myös muut haastatteluajat mahdollisia, ota yhteyttä Arja Elinaan.

PS. Lisäksi LEIPÄKIRJA paljastaa: ✓ Mikä on täysjyväleivän merkitys kuidun ja tärkeiden ravintoaineiden lähteenä? ✓ Millainen on painonhallinnan kannalta hyvä leipä? ✓ Miten eri viljat käyttäytyvät leivonnassa? ✓ Miten valmistan taikinan ilman vaivausta? ✓ Miten saan hyvän sitkon? ✓ Miten valmistan erilaisia juuritaikinoita? ✓ Miten leivon leipää ilman hiivaa?

Leipäkirjan kirjoittaja, kotitalousopettaja ja yrittäjä, Arjan Ruokaviestinnän Arja Elina Laine on tehnyt pitkän uran suomalaisen myllyteollisuuden kehityksessä tuntien kauran laboratoriosta kuluttajaneuvontaan ja monipuoliseen ruokaviestintään. Arja Elina on suunnitellut tuhansia kansantajuisia ruoka- ja leivontareseptejä aina ideoinnista reseptivihkosiin, verkkosivuille, videoille sekä televisio- ja radio-ohjelmiin. Kirjan herkulliset kuvat on kuvannut Arja Elinan visuaalista silmää omaava tytär Anni-Sofia Savela, jonka päätyö on kotimaisten elokuvien ja trendisarjojen parissa. Yhdessä he tekivät suositun Kaurakirjan (Readme), joka ilmestyi 1/2020 (#kaurakirja).

Ruokakirjailija, -viestijä ja -konsultti, ruokasisältöjen tuottaja ja kouluttaja

KtaO Arja Elina Laine, 040 5229663 / arja@ruokaviestinta.fi

Arjan Ruokaviestintä Oy, www.ruokaviestinta.fi

Kirjan kustantaja: Readme.fi

#leipäkirja Tutustu kirjaan https://www.readme.fi/kirja/leipa-leipojan-keittiossa/

Lisätietoja: Readme.fi Oy, Ari Sahanen, ari.sahanen@readme.fi

Arvostelukappaleen tilaus: paivi.hertel@readme.fi

Kuvat Kansi_HR Lataa