Tervetuloa neuvolachattiin!

Hyvinvointialueen asiakaslaskutuksessa edelleen poikkeuksellisen pitkiä viiveitä – tilanne paranee kesää kohti 25.4.2023 13:01:08 EEST | Tiedote

Osa Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakkaiden laskuista on jopa viivästynyt kuukausilla. Joillekin asiakkaille laskut ovat tulleet kuukausien kuluttua palvelun käytöstä tai jatkuvaa palvelua käyttäville on voinut tulla useiden kuukausien laskut kerralla. Laskujen lähettämiseen vaikuttavaa ruuhkaa on myös tulotietojen tarkastuksessa ja maksuhuojennusanomusten käsittelyssä. Laskutuksen ongelmat ovat johtaneet myös asiakaslaskutuksen puhelinpalvelun ruuhkautumiseen. Laskutuksen ongelmien arvioidaan korjaantuvan kesään mennessä.