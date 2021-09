Terveydenhoitajapäivää vietetään 18.9. – he hoitavat kuntalaisia vauvasta vaariin

Terveydenhoitajien työpanos kuntalaisten terveyden eteen on todella laaja ja monipuolinen. Jokainen meistä on päässyt ”terkkarin” juttusille, sillä he ovat tärkeässä roolissa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi vauvasta vaariin. Terveydenhoitajat voivat työskennellä esimerkiksi äitiysneuvolassa, lastenneuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä ikäihmisten terveydenedistämisen palveluissa.

Kuva: Riikka Saari

Terveydenhoitaja on ainutlaatuinen, suomalainen ammatti, jota ei ole samanlaisena muualla maailmassa. Terveydenhoitajien tekemä työ on merkityksellistä ennaltaehkäisevää työtä, jolla edistetään kansanterveyttä ja kansantaloutta. Ammatti on kehitetty jo sata vuotta sitten kansallisiin tarpeisiin. – Terveydenhoitajakoulutus antaa laaja-alaisen asiantuntijuuden ja hyvän pohjan kehittää osaamista. Terveydenhoitajan työ on erittäin monipuolista erilaisissa terveyttä edistävissä työtehtävissä, myös asiantuntijatehtävissä. Työssä korostuvat itsenäinen ja aktiivinen työote sekä päätöksentekotaidot. Tärkeää on vaikuttaa ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan hyvinvointiin, kuvailee Hanna-Mari Joutsen, joka toimii sekä terveydenedistämisen koordinaattorina Vaasan kaupungilla että Etelä-Pohjanmaan Terveydenhoitajayhdistyksen hallituksessa. Asiakkaita vauvasta vaariin Keskeisintä terveydenhoitajan työssä on asiakkaan osallistaminen ja tukeminen oman terveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen. Terveydenhoitajat kohtaavat työssään laajasti koko väestön raskauden alusta ihmisen viimeisiin elinpäiviin asti. – Viihdyn työssäni todella hyvin. Nautin työni monipuolisuudesta, eri-ikäisistä ihmisistä, erilaisista elämäntilanteista. Asiakkaani ovat jo suurimmaksi osaksi tuttuja, saatan olla tekemisissä saman perheen lapsen, nuoren, vanhemman ja isovanhemmankin kanssa, vahvistaa terveydenhoitaja Riikka Saari, joka on työskennellyt Vähänkyrön terveysasemalla ja Merikaarron lastenneuvolassa vuodesta 2004. Saari hoitaa työssään neuvolatoiminnan lisäksi myös kiireetöntä hoitajavastaanottoa, jossa hän tekee muun muassa pitkäaikaissairaiden vuosikontrollit, terveystarkastukset, ajokortti- ja kutsuntatarkastukset, kuulontutkimukset ja huolehtii hoitotarvikejakelusta. – Terveydenhoitaja hoitaa koko ihmistä. Hän keskittyy asiakkaan voimavaroihin, etsii tarvittaessa tukea, kulkee asiakkaan rinnalla niin tavallisessa arjessa kuin mahdollisissa kriiseissäkin. Ratkaisuja etsitään yhdessä asiakkaan kanssa. Joskus itketään ja joskus nauretaan, kuvailee Saari. Terveydenhoitajaliiton perustajan Tyynen Luoman nimipäivä Kansallisen terveydenhoitajapäivän ajankohta 18.9. Tyynen nimipäivänä ei ole sattumaa. Tyynen päivää on juhlittu Terveydenhoitajaliiton terveydenhoitajayhdistyksissä ympäri Suomen jo vuosikymmenien ajan maamme ensimmäisen terveydenhuoltoneuvoksen Tyyne Luoman (1893-1970) kunniaksi. Tyyne Luoma oli suomalaisen terveyssisarlaitoksen ja kansanterveystyön merkittävä kehittäjä, kouluttaja ja organisaattori sekä Terveydenhoitajaliiton perustaja.

Kuvat Kuva: Riikka Saari Lataa Kuvassa: Terveydenhoitajat Anna Nordman ja Jenni Lehtinen. Kuvaaja: Johanna Jussila Lataa

