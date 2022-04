Terveysaseman vaihtoilmoituksen voi tehdä nyt myös sähköisesti

- Keusote kehittää askeleittain sähköisen asioinnin palveluja. Koronapandemian aikana on jouduttu rajoittamaan asiointia toimipisteissä ja paperisten ilmoitusten toimittamisessa on ollut hankaluutta. Uskon, että sähköisen asioinnin mahdollisuus helpottaa ja selkeyttää myös terveysasemavaihtoilmoitusten tekemistä. Asiointi lähipisteissä on edelleen mahdollista, toteaa palvelujohtaja Susanna Pitkänen

Terveysaseman voi valita oman kotikunnan perusteella, mutta myös kaikista Suomen julkisista terveysasemista. Kerrallaan voi olla kuitenkin vain yhden terveysaseman asiakkaana. Valittu terveysasema tuottaa valtaosan perusterveydenhuollon palveluista, kuten lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanoton, neuvolapalvelut, hammashoidon ja kuntoutuspalvelut.

Terveysaseman vaihto ensisijaisesti sähköisesti

Sähköisen palvelun avulla voi vaihtaa terveysasemaa Keusoten alueen sisällä, ilmoittaa vaihtamisesta Keusoten alueen terveysasemalle ja ilmoittaa vaihtamisesta pois Keusoten alueen terveysasemalta. Terveysaseman vaihtoilmoitus on sitova ja voimassa toistaiseksi. Uuden muutoksen voi tehdä aikaisintaan yhden vuoden kuluttua tai kotikunnan muuttuessa.

Lisätietoja medialle

Susanna Pitkänen, palvelujohtaja, Terveyspalvelut ja sairaanhoito, p. 050 497 2651, susanna.pitkanen@keusote.fi