Terveysasemapalvelujen kokeilun tuottajat valittu Kannelmäkeen ja keskustaan

Kannelmäessä terveysasemapalvelut tuottaa syksystä alkaen Terveystalo. Jätkäsaaren ja Ruoholahden asukkaille palvelut tuottaa Mehiläinen. Kaupunki kilpailutti terveysasemapalvelut keväällä 2021. Tarjouksia tuli molemmille alueille kolme. Kyse on määräaikaisesta kokeilusta.

Terveysasemapalvelujen hankkimisesta tehdään neljän vuoden sopimus. Varsinaisen sopimiskauden jälkeen on mahdollista ottaa käyttöön vielä korkeintaan kahden vuoden mittainen optiokausi. Sopimuskausi alkaa syys-lokakuussa 2021.

Uusille terveysasemille hankittavat palvelut sisältävät lääkäreiden ja hoitajien kiireettömät ja kiireelliset vastaanotot, fysioterapian suoravastaanotot ja mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajan palvelut sekä näihin liittyvät tukipalvelut.

Uusi terveysasema Kannelmäessä tarjoaa syksystä alkaen asiakkaille samat palvelut kuin nykyinenkin terveysasema. Se hoitaa samaa Kannelmäen alueen väestöä. Kannelmäen terveysaseman nykyinen henkilöstö siirtyy kaupungin muille terveysasemille.

Keskustaan perustettava yksikkö täydentää syksystä alkaen muiden keskustan alueen terveysasemien palveluja. Se tulee vastaamaan Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueen terveyspalveluista.

Terveysasemapalvelujen lisähankinta ei vähennä nykyisten terveysasemien resursseja. Asiakasmaksuihin ei tule Kannelmäessä tai keskustassa muutoksia, esimerkiksi terveyskeskusmaksua ei asiakkailta peritä jatkossakaan. Ulkopuolisilta palveluntuottajilta vaaditaan tarkkaa laatua ja yritysten ei esimerkiksi ole mahdollista markkinoida lisäpalveluita.

”Uudistus on yksi keino parantaa kiireettömän hoidon saatavuutta ja lisätä terveysasemapalveluja helsinkiläisille. Lisäpalvelu tulee myös tarpeeseen, kun kurotaan umpeen koronaepidemian aiheuttamaa hoitovelkaa”, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen kertoo.

”Tämä on meille mahdollisuus ottaa oppia yksityisten palvelutuottajien toiminnasta ja rakentaa hyvää kumppanuutta heidän kanssaan sekä samalla uudistaa määrätietoisesti omia palvelujamme, jatkaa Turpeinen.

Kannelmäen terveysasema valikoitui kokeiluun, koska siellä jonot ovat muodostuneet pitkiksi ja terveysaseman nykyinen rakennus on huonokuntoinen. Keskustan alue on mukana, koska väestön kasvusta johtuen myös terveyspalvelujen kysyntä on alueella kasvanut

Uudet terveysasemat tulevat Kannelmäkeen ja Ruoholahteen. Tarkat osoitetiedot selviävät myöhemmin. Terveysasemat aukeavat syys-lokakuussa. Tarkat aukeamisajankohdat täsmentyvät kesän aikana.

Viestimme Kannelmäen ja keskustan alueen asukkaille uudistuvista palveluista ja palvelupisteiden avautumisesta hyvissä ajoin.

Lisätietoa terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, p. 050 3256 917, leena.turpeinen@hel.fi

Listätietoa kilpailutuksesta ja tarjousten valintaperusteista löytyy kaupungin verkkosivuilta.