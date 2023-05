Terveysasemien chat-palvelu laajenee Pirkanmaalla uusiin kuntiin

Mihin hyvinvointialueen rahat riittävät – tervetuloa osavuosikatsauksen mediainfoon 17.5. klo 10.30 11.5.2023 13:49:08 EEST | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialue on toiminut nyt reilut neljä kuukautta. Miten alkuvuoden talous ja toiminta on toteutunut ja mihin loppuvuodesta on varauduttava? Millaisia tavoitteita on asetettu ja miten muutostyö etenee? Tervetuloa mediainfoon!