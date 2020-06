Terveyspalvelualan TES-ratkaisu

Tehostetun hoivan rahoitus epävarmalla pohjalla 12.6.2020 11:05:42 EEST | Tiedote

Laki hoivahenkilöstön mitoituksesta on hallituksen esityksen mukaan määrä tulla voimaan 1.8.2020. Se tarkoittaa, että iäkkäiden henkilöiden pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa pitää olla jatkossa vähintään 70 hoitajaa 100 asiakasta kohden. Perustuslakivaliokunnan mukaan hoitajamitoituksen uudistamiseen tarvittavaa rahoitusta ja resurssointia on kuitenkin vielä täsmennettävä. Lain tullessa voimaan kuntien rahoituksen ja resurssien on oltava kunnossa. Hyvinvointiala HALI on edellyttänyt lausunnossaan samoja asioita.