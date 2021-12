Terveyspalveluyritys 9Lives laajentaa toimintaansa kotihoitoon ja henkilökohtaiseen apuun – ostaa Stella Kotipalvelut Oy:n

Yritykset lyhyesti

9Lives

9Lives on Suomen suurin yksityinen ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluita tarjoava yritys. Sen ambulanssipalvelujen asiakkaita ovat julkiset toimijat sekä hoitolaitokset. Toinen viime aikoina paljon kasvanut liiketoiminta-alue on koronatestaus, jonka asiakkaita ovat sairaanhoitopiirit ja kunnat, yritykset sekä yksityiset kansalaiset. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 20 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on 800 henkeä.

Stella Kotipalvelut Oy

Stella Kotipalvelut Oy on kodinhoitopalveluihin erikoistunut yritys, jonka liikevaihto vuonna 2020 oli 24 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on 1600 henkeä, joista 520 on vakituisia työntekijöitä. Yhtiön omistaa Stella Care Oy. Stella Care Oy:n omistavat Intera Fund II Ky, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Posti Group Oy ja toimiva johto.