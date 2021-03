Terveystarkastukset toimivat Itä-Suomen avin toimialueen rajanylityspaikoilla

Itä-Suomen aluehallintovirasto selvitti maahan saapuvan matkustajaliikenteen terveystarkastusten sekä koronatestausten toimivuutta alueensa rajanylityspaikoilla. Saadun selvityksen mukaan terveystarkastukset ja koronatestaukset toimivat rajanylityspaikoilla hyvin.

Itä-Suomen aluehallintovirasto selvitti antamansa tartuntatautilain 15 § mukaisen määräyksen toteutumista alueellaan ja pyysi selvitykset maahan saapuvien terveystarkastuksista rajanylityspaikoilla. Saadun selvityksen mukaan terveystarkastukset ja koronatestaukset toimivat hyvin, eikä tartuntatautilain 16 § mukaisen massapäätöksen tekeminen pakollisesta terveystarkastuksesta ole välttämätöntä.

Terveystarkastuksissa Niiralan rajanylityspaikalla on todettu yhdeksän (9) positiivista koronatestitulosta ajalla 9.1. - 17.3.2021. Nämä henkilöt on ohjattu eristykseen jo rajanylityspisteellä, eikä heistä ole tullut tartuntaketjuja. Aluehallintoviraston tartuntatautilain 15 § mukaisen määräyksen voimassaoloaikana Niiralan rajanylityspaikalla terveystarkastuksesta on kieltäytynyt kolme (3) henkilöä, jotka kaikki on määrätty tartuntatautilain mukaiseen velvoittavaan karanteeniin. Siun Sote on ilmoittanut, että terveystarkastukset ja koronatestaukset toimivat hyvin, eikä ole tarvetta aluehallintoviraston massapäätökselle pakollisista terveystarkastuksista.

Joensuun lentokentälle ei 1. - 17.3.2021 ole tullut kansainvälisiä lentoja. Myöskään Kuopion lentoasemalle Siilinjärvelle ei ole tullut tarkastelujaksolla yhtään kansainvälistä lentoa. Näin ollen myöskään testauksia ei ole tarvittu. Siilinjärven kunta on ilmoittanut, että tämän hetken tilanteessa ei ole todennäköistä, että pakollista massatestausta tarvittaisiin.

Itä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee tartuntatautilain 15 § mukaista jatkopäätöstä

Itä-Suomen aluehallintovirasto määräsi 26.2.2021 tartuntatautilain 15 §:n mukaiset terveystarkastukset rajanylityspaikoille ajalle 1. - 31.3.2021 (Tiedote 26.2.2021). Aluehallintovirasto on 3.3.2021 lähettänyt alueensa kunnille, kuntayhtymille ja sairaanhoitopiireille tartuntatautilain mukaisia terveystarkastuksia ja niihin liittyvää koronatestausta koskevan ohjauskirjeen (ISAVI/993/2021) (Tiedote 4.3.2021).

Nyt tehdyn selvityksen perusteella Itä-Suomen aluehallintovirasto toteaa, että tartuntatautilain 16 § mukaisen massapäätöksen tekeminen pakollisesta terveystarkastuksesta ei ole välttämätöntä. Aluehallintovirasto seuraa tilannetta ja on valmis tekemään päätöksen nopeasti, jos tilanne muuttuu.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on käynnistänyt valmistelun tartuntatautilain 15 § mukaisen määräyksen jatkamista. Päätöksellä aluehallintovirasto määrää alueensa kuntia järjestämään kaikille alueellaan sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta maahan tuleville henkilöille terveystarkastuksen yleisvaarallisen covid-19-tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Uusi päätös tulee olemaan voimassa huhtikuun ajan ja se julkaistaan aluehallintovirastojen verkkosivuilla päätöksen valmistuttua.

