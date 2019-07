Testament, Exodus ja Death Angel Suomeen - The Bay Strikes Back Tour

TuskaLive: Haken lisätty Devin Townsend -kiertueelle 22.7.2019 15:00:00 EEST | Tiedote

Englantilainen progeihme, monisyinen ja maalaileva Haken on lisätty lämmittelijäksi syksyn Devin Townsend -kiertueelle. Haken vakuutti juuri äskettäin suomalaiset faninsa Provinssin keikalla siihen malliin, että Turun ja Helsingin keikoilta on lupa odottaa paljon! Devin Townsend Support: Haken Empath Europe - Volume 1 -kiertueen Suomen keikat: 20.11.2019 - Logomo, Turku Lipunhinta alk. 56,50 € Ennakot: Lippu.fi 21.11.2019 - The Circus, Helsinki Lipunhinta alk. 56,50 € Ennakot: Lippu.fi Yhteistyössä: TuskaLive, Grey Beard Concerts and Management, K2 Agency ja Northern Music Co.