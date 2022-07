Teurastamo – aitoa helsinkiläistä kaupunki- ja ruokakulttuuria jo 10 vuotta

- Kun itse tulin alueelle ensimmäisen kerran, tilat olivat entisen teurastamolaitoksen jäljiltä melko hurjassa kunnossa ja perusteellisen remontin tarpeessa. Mutta huomasimme kyllä heti, mikä potentiaali tähän rosoiseen miljööseen kätkeytyi, muistelee Kellohallin ravintoloitsija ja Teurastamon yrittäjät ry:n puheenjohtaja Matti Santala.

Tänä päivänäkin alueella on lihaleikkaamo, joka palvelee lukuisia pääkaupunkiseudun ravintoloita, päivittäistavarakauppoja ja erikoisliikkeitä. Museoviraston suojelemissa 1930-luvun punatiilirakennuksissa toimii nykyään kuitenkin myös laaja kattaus korkeatasoisia ravintoloita, sekä ainutlaatuista pientuotantoa: jäätelötehdas, leipomo, tislaamo, kahvipaahtimo, taidegalleria ja kauppoja.

- Teurastamo on todella mielenkiintoinen kokonaisuus teollista historiaa, brutaaliakin arkkitehtuuria, innovatiivista yrittäjyyttä ja kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa, keskellä kasvavaa Kalasatamaa. Erittäin arvokasta yhteisöllisyyttä ja tekemisen meininkiä! hehkuttaa Teurastamon aluetta hallinnoivan Helsingin Kaupunkitilat Oy:n toimitusjohtaja Peggy Bauer.

Alueen sydän on tunnelmallinen ja kaikille kaupunkilaisille avoin urbaani piha, jolta löytyy mm. iso grilli. Grilli on vapaasti kaikkien halukkaiden käytössä ja se on kunnostettu juhlavuoden kunniaksi. Grilliherkut ja piknikeväät voi koukata kätevästi alueen putiikeista. Pihapiiristä voi vuokrata myös saunan, joka on aikoinaan palvellut teurastuslaitoksen työntekijöitä.

- Teurastamon piha on täydellinen paikka kesäpäivien ja -iltojen viettoon niin lapsiperheille kuin ystäväporukoillekin. Hyvää ruokaa, juomaa, pelejä, riippumatossa loikoilua… kuvailee Santala.

Juhlakesän aikana pihalla järjestetään myös paljon erilaisia tapahtumia. Aina keskiviikkoisin jamitellaan livejazzin tahdissa. Torstain Singer & Songwriters -illoissa kuullaan uusia kykyjä. Perjantaisin DJ't tuovat musiikin eri puolille Teurastamoa. Lauantaisin tarjoillaan päivällä musiikkia ja muuta ohjelmaa, iltaisin on luvassa yllätysesiintyjiä. Teurastamo Wrestling järjestetään 6.8. ja Elokuu Indie Music Festival 20.8.

Teurastamon juhlakesä huipentuu 3.9. järjestettävään Teurastamo Jazz Festivaliin, sekä legendaariseen Teurastamon parhaat -ruokakulttuuritapahtumaan. Tuolloin alueen ravintolat ja myymälät esittelevät tuotteitaan ja tarjoavat parhaimpia annoksiaan maistelukoossa.



Teurastamon toimijat kesällä 2022

Kellohalli

Jädelino

Taqueria Lopez ý Lopez

Flavour Studio

B-Smokery

B-Side Bar

Tukkutorin kala

Teurastamon Portti

Ravintola Palema

Tislaamon pullottamo

The Helsinki Distilling Company

Tislaamo – Distillery Bar

Leipomo Väyrynen pop up

Leipomo Väyrynen (tuotantotila)

Helsingin Kahvipaahtimo (tuotantotila)

Moko Market

Kohta taidehalli

Helsingin Kahvipaahtimon Päiväkahvibaari

Pizzala

Natural Drinks Factory