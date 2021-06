Jaa

Teuvan Alko muuttaa nykyisen liikekiinteistön viereen rakennettuun uuteen liiketilaan. Uusi myymälä avautuu maanantaina 21.6. klo 11.30.

Teuvan Alko muuttaa nykyisen liikekiinteistön viereen rakennettuun uuteen S-marketin kiinteistöön. Myymälä sulkeutuu muuton vuoksi perjantaina 18.6. jo klo 18. Uusi myymälä avautuu maanantaina 21.6. klo 11.30. Lähimmät Alkot palvelevat Kauhajoella (Puistotie 70) ja Närpiössä (Närpesvägen 8).

”Muutamme meille toiminnallisesti mielekkäämpään tilaan, joka mahdollistaa entistä paremman asiakas- ja henkilöstökokemuksen. Selkeytämme myymälän ilmettä ja toiminnallisuuksia, jotta asiointi olisi vaivatonta ja esillepanot selkeitä,” kertoo palvelujohtaja Kimmo Mäkelä.

Sähkönkulutus myymäläverkostossa on Alkon oman toiminnan olennainen päästöjen lähde. Tärkeä osa myymäläkonseptissa on energian säästäminen LED-valaistusta hyödyntämällä. Sähkön kokonaiskulutus vuonna 2020 laski uudistetuissa myymälöissä 31,5 prosenttia.

”Kierrätysmahdollisuudet toki aina huomioidaan myymälöissämme. Pullonpalautuspisteen lisäksi Teuvan myymälässämme on mahdollisuus hanapakkauspussien palautukseen, jota aika harva on vielä hoksannut. Palautetut viinipussit hyödynnetään sementinvalmistuksessa.”

Uudistuneessa myymälässä 400 tuotetta

Uusitun Teuvan myymälän valikoima koostuu noin 400 tuotteesta: viinejä on 190, panimotuotteita 45 ja väkeviä 165. Paikallinen kysyntä, myymälän koko, sesongit ja asiakkaiden toiveet määrittävät tuotevalikoiman yksittäisessä Alkon myymälässä.

”Näin kesäsesongin alussa kausituotteita löytyy runsaasti. Kesän tuotteilta haetaan erityisesti raikkautta ja keveyttä,” palvelupäällikkö Riikka Kaseva kertoo.

”Kesän antimille löytyy sopiva juomapari kaikista tuoteryhmistä. Viineissä kesän ikisuosikki on roseeviini. Vaikka roseeta nautitaan yhä enemmän läpi vuoden, myydään Etelä-Pohjanmaalla kesän aikana 50 prosenttia koko vuoden roseeviinimyynnistä.”

Myös alkoholittomia juomia ostetaan yhä enemmän, kun hyvinvointi ja alkoholin sisältämät kalorit kiinnostavat kuluttajaa. Etelä-Pohjanmaalla alkoholittomien myynti kasvaa kesäkuukausina 50 prosenttia.

Pakkauksilla suuri osuus juoman ilmastovaikutuksessa

Juomapakkauksella ja sen valmistamisella on merkittävä osuus juoman hiilijalanjäljestä. Helppo muistisääntö on: mitä kevyempi ja kierrätettävämpi pakkaus on, sitä pienemmät ovat sen ilmastovaikutukset.

Perinteiselle lasipullolle etsitäänkin juomatoimialalla aktiivisesti uusia vaihtoehtoja. Hanapakkausten lisäksi viiniä pakataan muovisiin viinipusseihin, pienempiin yksittäispakkauksiin tai muovipulloihin.

Pakkauksen osuus viinin ilmastovaikutuksista on kolmannes, ilman kierrätystä jopa yli 40 prosenttia. Kevyt lasipullo suojaa viiniä yhtä hyvin kuin raskas, mutta sen hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi.

”Kun viiniä on tarkoitus säilyttää pitkään, lasinen viinipullo on paras vaihtoehto. Tuotteille, joita ei varastoida pitkään, sopivat lasin lisäksi myös muut pakkausmateriaalit. Uudet pakkaustavat ovat ympäristöystävällisyyden lisäksi usein käytännöllisempiä, erityisesti näin kesäsesongissa,” sanoo Kaseva.

Lisätiedot:

Länsi-Suomen palvelujohtaja Kimmo Mäkelä, p. 040 749 1184, Kimmo.Makela@alko.fi

Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi