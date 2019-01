The Men Who Fell from Earth on täynnä maalaustaiteen energiaa

EMMAn kevään päänäyttely tuo nykymaalauksen kolme kansainvälistä kärkinimeä Suomeen. Jonathan Meesen, Daniel Richterin ja Tal R:n yhteisnäyttelyssä taiteilijoiden teoksia nähdään ensimmäistä kertaa näin laajasti. Näyttely on avoinna yleisölle 30.1.–7.7.2019.

The Men Who Fell from Earth on ainutlaatuinen yhteistyöprojekti, jossa on esillä Jonathan Meesen, Daniel Richterin ja Tal R:n yhdessä työstämiä installaatioita ja spontaaneja maalauksia sekä videoteos. Yhteistyössä syntyneen osion ympärille on kuratoitu syventävät katsaukset kunkin taiteilijan viimeaikaiseen tuotantoon.

Näyttelyn nimi viittaa Nicolas Roegin 1976 kulttimaineeseen kohonneeseen David Bowien tähdittämään elokuvaan The Man Who Fell to Earth. Elokuvan teemat: ekologinen kriisi, muukalaisiin kohdistuva epäluulo, kaiken läpitunkema kaupallisuus sekä kysymykset ihmisyydestä ja inhimillisyydestä ovat edelleen ajankohtaisia. Taiteilijakolmikko havainnoi maailmaa ja sen vakavaa tilaa kuitenkin absurdin huumorin, leikillisyyden ja performatiivisuuden kautta.

Jonathan Meese (s. 1970) työskentelee suvereenisti niin maalaustaiteen, kuvanveiston, performanssin kuin installaatioidenkin parissa ja lähes tainnuttaa katsojan ylitsepursuavan runsaalla ilmaisullaan ja energisyydellään. Hän luo sarjamaisia ja värikkäitä teoskokonaisuuksia ja yllätyksellisiä esinekoosteita, joissa hän yhdistää aineksia populaarikulttuurista, mytologiasta ja poliittisesta historiasta.

Tal R (s.1967) on yli kahden vuosikymmenen ajan luonut omaa tunnistettavissa olevaa kuvakieltään, joka läpäisee hänen laajan ja monipuolisen tuotantonsa. Hänen taidettaan ja työskentelyään luonnehtivat elinvoimaisuus, uteliaisuus sekä jatkuva uuden etsiminen ja samalla käytettyjen, tai ylijääneiden ainesten hyödyntäminen.

Daniel Richter (s. 1962) poimii maalauksiinsa vaikutteita kaikesta näkemästään ja kokemastaan. Hänen kankaillaan vilahtavat viitteet niin päivän uutisista kuin taidehistoriasta ja rock-musiikista. Richterin juuret ovat 1980-luvun punkissa ja muiden vaihtoehtoliikkeiden visuaalisessa kulttuurissa. Hänen teoksensa ovat toisinaan selkeän kerronnallisia, toisinaan ne häilyvät esittävän ja abstraktion välimaastossa.

Näyttely on yhteistyöhanke tanskalaisen Holstebron taidemuseon, saksalaisen Kunsthaus Staden sekä EMMAn välillä. Installaation osana olevat mineraalit ja luonnonobjektit ovat laina REDGALLERYsta, Hampurista.