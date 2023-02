The Offspring Suomeen - esiintyy Turussa ja Seinäjoella kesäkuussa

Maailmankuulua punk rock -yhtyettä odotettu Suomeen jo vuosia

The Offspring -yhtyeeseen kuuluvat laulaja Dexter Holland, kitaristi Noodles, rumpali Pete Parada ja uusi basisti Todd Morse. Yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat “Pretty Fly (For A White Guy)”, “The Kids Aren’t Alright”, “Self Esteem” sekä “You're Gonna Go Far, Kid”. Yhtye on myynyt kansainvälisesti yli 50 miljoonaa albumia, ja kuuluu näin ollen maailman myydyimpien punk rock -yhtyeiden joukkoon.

The Offspring on niittänyt mainetta vuosien aikana mm. tunnistettavalla soundillaan ja huomiota herättävillä kommenteillaan. Yhtye saavutti ensimmäisen kerran maailmanlaajuista suosiota vuonna 1994 menestysalbumillaan “Smash”, jota myytiin yli 11 miljoonaa kappaletta. Albumin lukuisat hitit nousivat koko 1990-luvun tunnuskappaleiksi ja toivat samalla punk rockin valtavirran tietoisuuteen.

Menestysyhtye on jo kolmen vuosikymmenen uransa aikana ehtinyt kiertää maailman suurimmilla areenoilla ja rakentaa laajan kansainvälisen fanikunnan. Suomessa yhtye on nähty viimeksi vuonna 2019, joten tulevan kesän tapahtumia on odotettu jo vuosien ajan. Vuonna 2021 julkaistu “Let The Bad Times Roll” on yhtyeen kymmenes studioalbumi ja kolmas legendaarisen Bob Rockin tuottama albumi.

Mukana Suomen suosituimpia rock-yhtyeitä

Mukana tapahtumissa on yhdysvaltalaisyhtye The Offspringin lisäksi teemaan sopivia Suomen tunnetuimpia rock-yhtyeitä. Seinäjoen OmaSp Stadionilla lämmittelevinä esiintyjinä nähdään Klamydia ja Cyan Kicks. Turun Gatorade Centerin lavalle astuu edellä mainittujen lisäksi myös punk rock -yhtye Huora.

Tapahtumat tuotetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa

Tapahtumien järjestäjänä toimii tapahtumatuotantoyhtiö Nordic Live Productions. Turun tapahtuma järjestetään yhteistyössä Turun Palloseuran kanssa. Seinäjoella yhteistyökumppaneina toimivat Stadionfest, Seinäjoen Jalkapallokerho sekä OmaSp Stadionin taustayhtiö W-Mediat Management.

Nordic Live Productionsin toimitusjohtaja ja promoottori Tommi Mäki on innoissaan yhtyeen tuomisesta Suomeen.

“The Offspring tähdittää kahta Nordic Live Productionsin järjestämää rock-teemaista tapahtumaa Turussa ja Seinäjoella. Yhden illan rock-tapahtumilla on selvästi vahvaa kysyntää tällä hetkellä, ja odotammekin molempien tapahtumien tulevan loppuunmyydyksi”, kertoo Mäki.

Lipunmyynti käynnistyy tulevana perjantaina 17.2.

Tapahtumien lipunmyynti käynnistyy perjantaina 17.2. klo 10.00. Molempien tapahtumien ikäraja on K18.

Pe 9.6.2023 Turku Gatorade Center - Arenafest

The Offspring (US)

Klamydia

Cyan Kicks

Huora

La 10.6.2023 Seinäjoki OmaSp Stadion - Stadionfest Rock Edition

The Offspring (US)

Klamydia

Cyan Kicks