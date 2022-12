The Ukrainian National Ballet of Odessan ensivierailu Suomeen toteutuu joulukuussa alkuperäisen tapahtumajärjestäjän konkurssista huolimatta

Ukrainan arvostetuimpiin balettitaloihin lukeutuva The Ukrainan National Ballet of Odessa esittää Suomen ensivierailullaan Pjotr Tšaikovskin rakastetun Joutsenlampi-baletin. Suosittua balettia pääsee katsomaan Hyvinkäällä, Jyväskylässä, Mikkelissä, Lahdessa, Helsingissä, Turussa, Lappeenrannassa, Tampereella ja Oulussa 14.–22. joulukuuta 2022.

Osa balettikiertueen tapahtumista on myyty loppuun. Lipunmyynti jatkuu tästä päivästä lähtien kaikkiin niihin tapahtumiin, joihin lippuja on vielä saatavilla. Jo aikaisemmin ostetut liput käyvät esityksiin sellaisenaan.

Joutsenlampi-baletin Suomen kiertueen alkuperäinen tapahtumajärjestäjä RH Entertainment asetettiin konkurssiin 11. marraskuuta 2022. Yksi kiertueen isoimmista tapahtumapaikoista on Tampere-talo, joka toimii konserttisalien vuokraajan roolin lisäksi myös promoottorina. Tampere-talo Oy on sopinut konkurssipesän hoitajan kanssa Suomen kiertueen täysimittaisesta tuottamisesta mahdollistaakseen tapahtumiin lippunsa ostaneille ihmisille odotetun balettielämyksen sekä tukeakseen ukrainalaista balettiryhmää vaikeassa tilanteessa.

“Tampere-talo on yksi Suomen suurimmista tapahtumajärjestäjistä ja suunnannäyttäjä. Meille on hyvin tärkeää, että ihmiset pääsevät parin vuoden katastrofaalisen koronavuoden jälkeen nauttimaan kulttuurista ilman uusia peruutuksia ja pettymyksiä. Haluamme myös tukea ukrainalaisia taiteilijoita tässä sietämättömässä maailmantilanteessa. Balettikiertue on myös humanitaarinen ja kulttuurivaihdon teko. Ukrainalaisille esiintyjille kiertueen toteutuminen on elinehto, ja meille tapahtuma-alan ammattilaisille nämä tilaisuudet ovat se tärkein muistutus miksi tätä työtä teemme”, Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas kertoo.

“Odotamme innolla Suomen kiertuetta. Ukrainan sota on vaikeuttanut toimintaamme, ja olemme äärimmäisen kiitollisia, että pääsemme esittämään balettimme Suomessa. Tulemme Suomeen tanssimaan vapauden ja rauhan puolesta. Haluamme esityksellämme mahdollistaa sitä, mistä unelmoimme”, sanoo ryhmän balettitanssija Irena Muradova.

Tampere-talo lahjoittaa Tampereen Ukraina-talolle ilmaisia lippuja Tampere-talon Joutsenlampi-esitykseen 21. joulukuuta. Ukraina-talo jakaa liput Tampereen seudun ukrainalaispakolaisille.

Balettikiertue tekee yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin kanssa. Osa konserttikiertueen mahdollisesta tuotosta lahjoitetaan Suomen Punaisen Ristin kautta Ukrainan kriisin uhreille, ja SPR:n lipaskerääjiä ovat paikalla baletin esityksissä. Lipaskerääjät voivat kerätä rahaa sekä lippaisiin että korttimaksuina iZettle-laitteilla. Lahjoittaa voi myös verkossa. Kansainvälinen Punainen Risti on toiminut Ukrainan konfliktialueella koko lähes kahdeksan vuotta kestäneen konfliktin ajan. Myös Suomen Punainen Risti on toimittanut vuosien ajan tukea Ukrainaan.

The Ukrainian National Ballet of Odessa on kiertänyt kansainvälisillä kiertueilla ympäri Yhdysvaltoja ja Kanadaa sekä tehnyt menestyksekkäitä kiertueita kotimaassaan Ukrainassa ja monin paikoin Euroopassa ja Aasiassa. The Ukrainian National Ballet of Odessan Joutsenlampi on luotu baletin parhaita perinteitä kunnioittain ja sen mestareiden, kuten Natalia Makarovan, Rudolf Nurejevin ja Mihail Baryshnikovin viitoittamalla tiellä.

Odette-Odilen pääroolin Suomen kiertueella tanssii prima ballerina Iryna Khandazhevskaya, joka on kerännyt huippuarvosteluja ympäri maailman. Baletin miespääosassa nähdään kansainvälisen tanssikilpailun Ateenassa vuonna 2018 voittanut Aleksey Knyazkov. Baletin lavastukset on tehty käsityönä Ukrainan taitavimpien tekijöiden toimesta ja näyttävistä puvuista vastaavat Odessan ja Kiev National Theatres of Opera and Balletin käsityöläismestarit.

The Ukrainian National Ballet: Joutsenlampi



Ke 14.12. Hyvinkääsali, Hyvinkää klo 19

To 15.12. Wilhelm-sali, Jyväskylä klo 19

Pe 16.12. Mikaeli, Mikkeli klo 19

La 17.12. Sibeliustalo, Lahti klo 19

Su 18.12. Kulttuuritalo, Helsinki klo 15

Su 18.12. Kulttuuritalo, Helsinki klo 19 LOPPUUNMYYTY

Ma 19.12. Konserttitalo, Turku klo 19 LOPPUUNMYYTY

Ti 20.12. Lappeenranta-sali, Lappeenranta klo 19

Ke 21.12. Tampere-talo, Tampere klo 19

To 22.12. Madetojansali, Oulu klo 19 LOPPUUNMYYTY



Kesto n. 2,5 h sisältäen yhden väliajan. Nauhamusiikki. Ei ikärajaa.

Balettikiertueen liput ovat myynnissä Lippu.fi-verkkokaupassa. Lippujen hinnat ovat 69,90 €, 79,90 € ja 89,90 €.

Lisätiedot The Ukrainian National Ballet of Odessasta: www.ukrainiannationalballet.com

Balettikiertueen tuottaa Tampere-talo Oy.