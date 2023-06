Thijs Bierstekerin uutuusteos Flow Festivalille

Viime vuoden Flow Festivalilla Suvilahden tiilikelloon avattu vaikuttava Tiilikello x Polestar -taidetila toimii näyttämönä hollantilaistaiteilija Thijs Bierstekerin uusimalle teokselle Gasp. Gasp on puhutteleva installaatio, joka käyttää reaaliaikaista dataa havainnollistaakseen pienhiukkasten esiintymistä ilmassa. Suurennuslasin tapaan se laajentaa ilmansaastepartikkelit 4000-kertaisiksi alkuperäisestä koostaan. Teos muodostuu veteen putoavista lumoavista öljypisaroista, jotka edustavat ilmassa leijuvia pienhiukkasia. Pisaroiden määrä muuttuu jatkuvasti senhetkisten ilmansaastetasojen perusteella, havainnollistaen niiden jatkuvaa muutosta.

Thijs Biersteker on palkittu taiteilija, joka luo oivaltavia taideinstallaatioita tulevaisuuden ekologisista haasteista. Yhteistyössä maailman johtavien tieteilijöiden ja insituutioiden kanssa hän kääntää ilmastodataa taideteoksiksi, jotka tekevät lähestyvistä valtavista haasteista ymmärrettäviä ja samaistuttavia. Bierstekerin teokset ovat olleet esillä museoissa ja gallerioissa ympäri maailman, ja taiteilijalle on myönnetty digitaalisen taiteen arvostettu Lumen Prize. Tuottaakseen teoksiaan kestävästi ja kiertotalouden periaatteisiin sitoutuen, Biersteker on perustanut Woven Studion, jossa päästölaskelmat ja kierrätettävyys on sisällytetty jokaisen taideteoksen materiaalipassiin.

The Other Sound x Sun Effects -venuessa nähdään lisäksi Flow Festivalin pitkäaikaisen yhteistyökumppanin Sun Effectsin tilaan kuratoima ajankohtainen valo- ja videotaidekokonaisuus. Kolme teosta muodostavat visuaalisen kokonaisuuden, joka perustuu kinesiaan ja liikkuvaan kuvaan. Jere Suontaustan ja Antti Hevosmaan Musta olemus on tutkielma staattisen ja dynaamisen materian keskinäisestä yhteydestä ja kontrastista. Joakim Udin Välittäjä on puolestaan puolimekaaninen kokonaisuus, joka pohtii ihmistä teknologian representaation välineenä. Merle Karpin Ahdas taas pyrkii kuvaamaan ilmastoahdistuksen kokemusta. Sun Effects vastaa lisäksi venuen valosuunnittelusta ja tuo tapahtumaan VJ-artistit Janne Aholan, VJ Okan, Merle Karpin sekä Mikko Kunnarin.

Tanssitaiteen ystäviä hemmotellaan niin ikään The Other Sound x Sun Effectsissä festivaalilauantaina nähtävällä NYKY Ensemblen ja Liisa Pentti +Co:n teoksella Ref2022. Brian Enon sävellykseen Reflection perustuva Ref2022 on kevytkenkäinen tanssiteos synkkinä aikoina. Musiikki ja tanssi avaavat maiseman, jonka sisällä katsoja voi sallia itselleen kokemuksen leijumisesta, ajattomuudesta ja unesta, muistuttaen satunnaisesti menneisyydestä, jota ei kenties koskaan ollut. Liisa Pentti +Co on helsinkiläinen tanssiryhmä, jonka keskeiset arvot ovat taiteellinen tinkimättömyys ja omaäänisyys. Mielikuvitus, yhteisöllisyys sekä tietoisuus taiteen ja yhteiskunnallisten suhteiden välisestä vuoropuhelusta ovat tanssiryhmän taiteellisen sisällön lähtökohtia. NYKY Ensemble on vuonna 2009 perustettu Taideyliopiston Sibelius-Akatemian nykymusiikkiyhtye, joka toimii foorumina nykymusiikin projekteille ja tarjoaa näkökulmia aikamme musiikin suuntauksiin ja tekniikoihin.

Tutustu Flow Festivalin taideohjelmaan: https://www.flowfestival.com/taide/.

Flow Festival järjestetään viimeistä kertaa nykyisellä paikallaan Helsingin Suvilahdessa 11.–13.8.2023. Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Esiintymässä mm. Lorde, Blur, Wizkid, Kaytranada, Christine & The Queens, Tove Lo, Devo, Pusha T, Caroline Polachek, Suede, Moderat ja monia muita.

Tutustu koko ohjelmaan Flow Festivalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/artists/.

Flow Festival 2023 pääyhteistyökumppani on Heineken Silver. Muita kumppaneita ovat Polestar, Vaasan, Valio Oddlygood®, Lanson, POOL by Antilooppi, Helsingin kaupunki ja Tietoevry. Mediakumppaneita ovat Helsingin Sanomat, Clear Channel, Radio Helsinki, Finnkino ja Resident Advisor ja tuotantokumppaneita Creative Technology, Sun Effects ja Stopteltat.

3 päivän lippu: 239 €

2 päivän lippu: 189 €

1 päivän lippu (la): 135 €

1 päivän lippu (pe & su): 119 €

3 päivän Gold-lippu: 345 €

1 päivän Gold-lippu: 189 €

Hinnat voimassa toistaiseksi. Lipun hinta sisältää palvelumaksun.

