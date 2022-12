THL: Koronarokotteen talven tehosteannos ja influenssarokotus kannattaa ottaa nyt

”Moni rokotuspiste on pyhinä ja välipäivinä kiinni, joten suositellut rokoteannokset sekä koronan että influenssan osalta kannattaa käydä hakemassa ennen joulua, jos mahdollista. Moni tapaa jouluna läheisiään, joten olisi hyvä, että suoja olisi muodostunut ennen sitä. Tämänkin vuoksi olisi tärkeää ottaa nyt rokotteet”, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Yli miljoona ihmistä yhä ilman talven tehosteannosta

Varianttiräätälöityjä koronan talven tehosteannoksia on annettu Suomessa reilut 600 000 annosta. Suositus koskee kaikkiaan noin kahta miljoonaa ihmistä, joten on vielä suuri joukko rokotuksesta hyötyviä, jotka eivät ole hakeneet talven tehosteannostaan.

”Yli kolme kuukautta sitten koronataudin sairastaneet ovat saaneet sairastamisesta lisäsuojaa vakavaa tautia vastaan. Jos kuuluu riskiryhmään, tehosteannos kannattaa siitä huolimatta ottaa”, sanoo THL:n asiantuntijalääkäri Mika Muhonen.

”On myös muistettava, että koronatartuntoja on ikääntyneillä huomattavasti vähemmän kuin nuoremmassa väestössä. Monelta siis puuttuu tuore suoja vakavaa koronatautia vastaan”, tarkentaa Muhonen.

Koronatilanne on pysynyt Suomessa vakaana useiden kuukausien ajan. Erikoissairaanhoidon kuormitus on säilynyt samana, mutta perusterveydenhuollossa potilaiden määrä on hieman noussut.

Influenssarokotteita hyvin jäljellä

Influenssakausi kestää lokakuusta huhtikuun loppuun. Influenssarokotuksia on annettu syksyn aikana yli 1,4 miljoonaa annosta, joista noin miljoona on kansallisen rokotusohjelman annoksia. Kansallisessa rokotusohjelmassa on tälle rokotuskaudelle varattu yhteensä 1,85 miljoonaa pistettävää rokotetta ja 116 000 nenäsumuterokotetta, joten rokotteita on hyvin jäljellä.

”Influenssaepidemia on alkanut. Tartuntatautirekisteriin raportoidut influenssalöydösmäärät ovat viime viikkoina lisääntyneet. Suomessa on todettu molempia influenssa A-virustyyppejä sekä influenssa B-viruksia”, kertoo THL:n johtava asiantuntija Niina Ikonen.

Koska koronaa ja influenssaa esiintyy nyt samanaikaisesti, voi sairastua molempiin jopa samanaikaisesti, etenkin jos influenssatartuntojen määrä lisääntyy.

”Molemmat rokotteet kannattaa ottaa, sillä koronan ja influenssan sairastaminen yhtä aikaa voi olla vakava tilanne”, sanoo Hanna Nohynek.

Koronan ja influenssan riskiryhmät lähes samat

Koronan talven tehosteannosten ja influenssarokotusten kohderyhmät ovat lähes samat.

THL suosittelee koronan tehosterokotusta kaikille 65 vuotta täyttäneille, 18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville sekä voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille. Tehosteannos voidaan poikkeuksellisesti antaa myös muille 18 vuotta täyttäneille erityisistä syistä yksilöllisen harkinnan ja riskiarvion perusteella esimerkiksi matkan kohdemaan vaatimusten vuoksi.

Tehosterokotteen voi ottaa, kun edellisestä rokotuksesta tai koronan sairastamisesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Tehosteannoksen kohderyhmien osalta ei enää lasketa, kuinka monta rokotetta on aiemmin saanut tai kuinka monta kertaa on mahdollisesti sairastanut koronan tai altistunut virukselle.

Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja 65 vuotta täyttäneet, vakavalle influenssalle alttiit tietyn sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmään kuuluvat, raskaana olevat sekä 6 kk–6-vuotiaat lapset. Lisäksi maksuttomaan rokotukseen ovat oikeutettuja vakavalle influenssalle erityisen alttiiden lähipiiri, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon ammattilaiset ja asepalveluksen aloittavat.

Korona- ja influenssarokotteen voi ottaa samalla kertaa. Kunnat ovat varautuneet antamaan rokotuksia ennen vuodenvaihdetta, joulun jälkeen rokotustoimintaa vähennetään.

Kunnat vastaavat rokotusten järjestämisestä ja kertovat, mistä ja milloin rokotuksen voi saada.

Koronarokotusten talven tehosteet näkyvät verkossa 14. joulukuuta alkaen

Koronarokotusten edistymistä Suomessa voi seurata THL:n verkkosivuilta, jonne tiedot päivittyvät keskiviikkoisin kello 13.

Sivulla raportoidaan rokotuskattavuus koko 18 vuotta täyttäneessä väestössä sekä annettujen annosten määrä. Lisäksi sivuilta voi tarkastella rokotuskattavuutta kunnittain, sairaanhoitopiireittäin ja ikäryhmittäin.

Keskiviikosta 14. joulukuuta alkaen sivuilla näkyvät myös talven tehosteiden kattavuusluvut. Nämä uudet luvut päivittyvät keskiviikon 14.12. aikana.

