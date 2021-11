THL on arvioinut hyvinvointialueiden sote-palvelut – nyt julkaistavat raportit tukevat uusien alueiden palvelujen kehittämistä

Lähes 80 prosenttia yläkouluun menevistä tytöistä ja 65 prosenttia pojista on saanut HPV-rokotteen 16.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

HPV eli papilloomavirus aiheuttaa useita eri syöpiä, ja paras keino suojautua tartunnalta on HPV-rokote. Vuonna 2008 syntyneistä tytöistä lähes 80 prosenttia ja pojista 65 prosenttia on saanut HPV-rokotteen. Tiedot käyvät ilmi valtakunnallisen rokotusrekisterin tiedoista. ”Tytöt ovat saaneet HPV-rokotteen syksystä 2013 ja pojat syksystä 2020 lähtien maksutta osana rokotusohjelmaa. Koronapandemiasta huolimatta yläkoulun aloittavien tyttöjen rokotuskattavuus on parantunut parin viime vuoden aikana. Myös poikien rokotukset ovat lähteneet hyvin käyntiin”, sanoo THL:n asiantuntijalääkäri Anna Scherleitner. Koska poikien rokotukset ovat alkaneet vasta viime vuonna, tällä hetkellä kaikki 5.–9.-luokkalaiset pojat ovat oikeutettuja HPV-rokotuksiin. Rokotussarjaan kuuluu kaksi annosta, ja syksystä 2022 lähtien niitä tarjotaan sekä tytöille että pojille yleensä viidennellä ja kuudennella luokalla. Rokote on kuitenkin mahdollista saada vielä yläkoulussakin. ”Tutkimustiedon mukaan HPV-rokote on tur