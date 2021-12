THL päivittää omikronin riskimaiden listausta

Sosiaali- ja terveysministeriö on 16.12.2021 osoittamassaan ohjauskirjeessä kehottanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta jatkamaan epidemiologiseen tietoon perustuvaa arviointia siitä, mistä maista Suomeen saapuvat matkustajat ovat voineet altistua omikronvariantille.

Tämän hetkiseen epidemiologiseen tietoon perustuen THL katsoo, että oleskelu ainakin seuraavissa maissa voi johtaa altistumiseen uudelle omikronvirusmuunnokselle: Etelä-Afrikka, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini (Swazimaa), Mosambik, Malawi, Nigeria, Tanska, Iso-Britannia ja Norja.

Arvio perustuu siihen, että kyseisistä maista saapuneilla on todettu omikronin aiheuttamia tartuntoja ja/tai maa on itse raportoinut omikronin leviävän laajasti maan sisällä. Myös maan sijainti alueella, missä omikronin tiedetään leviävän, on arvion taustalla.

THL muistuttaa, että epidemiologinen tieto omikronin leviämisestä muuttuu jatkuvasti ja tähän listaan on koottuna vain ne maat, joista on saatu riittävästi tietoa. Todennäköisesti omikronin leviäminen maailmalla on jo hyvin paljon laajempaa, ja Tanskan ja Iso-Britannian esimerkit viittaavat vahvasti siihen, että tilanne on samankaltainen useimmissa EU-maissa. Siksi altistuminen omikronille voinee tapahtua lähes missä tahansa EU-maassa.

”Suurimmasta osasta maailman maita ei ole riittävää tietoa saatavilla. Arviomme on, että lyhyen ajan kuluessa omikronmuunnos aiheuttaa valtaosan koronavirustartunnoista maailmassa” sanoo johtava asiantuntija Jari Jalava THL:stä.

Aluehallintovirastot voivat määrätä terveystarkastuksia maahan saapuville

Aluehallintovirastot ovat antaneet tartuntatautilakiin perustuvia määräyksiä maahantulopisteiden kunnille, jotta ne järjestävät maahantulopisteillä pakollisia terveystarkastuksia matkustajille, jotka saapuvat omikronin riskimaista.

Aluehallintovirastojen määräykset perustuvat THL:n verkkosivuillaan ylläpitämään maalistaan.

STM:n ohjauskirjeessä todetaan kuitenkin, että jos maahan saapuvalla on esittää korkeintaan 48 tuntia vanha todistus ennakkoon tehdyn koronatestin negatiivisesta tuloksesta, ei pakolliseen terveystarkastukseen tarvitse osallistua.

THL päivittää verkkosivuilleen uuden epidemiologiseen tietoon perustuvan arvion

THL päivittää omikronin riskimaiden listan verkkosivuilleen mahdollisimman pian.

Tieto maalistauksesta julkaistaan nyt ennakkoon, jotta Suomeen matkustavat tietävät, edellytetäänkö heiltä negatiivista testitulosta maahantulon yhteydessä.

Lisäksi maahantulopisteiden terveysviranomaisilla on ennakkotiedon perusteella mahdollisuus järjestää riskimaista saapuvien terveystarkastukset.

Maahantulon edellytykset tulee aina tarkistaa Rajavartiolaitoksen sivuilta.

Lisätietoja

Mitä tiedetään omikronmuunnoksesta?

THL:n suositus maahantulon yhteydessä tehtävien terveystarkastusten sisällöstä SARS-CoV-2-viruksen omikron-virusmuunnoksen (B.1.1.529) leviämisen estämiseksi

Maailman terveysjärjestö: Classification of Omicron (B.1.1.529): SARS-CoV-2 Variant of Concern

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontavirasto: Threat Assessment Brief: Implications of the emergence and spread of the SARS-CoV-2 B.1.1. 529 variant of concern (Omicron) for the EU/EEA

Tartuntatautilain mukaiset toimenpiteet matkustajille, jotka ovat oleskelleet maissa, joissa on todettu B.1.1.529-koronavirusmuunnoksen leviämistä - täydennys 1.12.2021 annettuun ohjaukseen (STM)

Rajavartiolaitos

Jari Jalava

Johtava asiantuntija, THL

etunimi.sukunimi@thl.fi