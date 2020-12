THL palkitsee Tekniikan Maailma -lehden ja Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:n merkittävästä kansanterveyttä edistävästä työstä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on myöntänyt kansanterveyspalkintonsa Tekniikan Maailma -lehdelle ja Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:lle valtakunnallisesti merkittävästä kansanterveyttä edistävästä työstä. Kansanterveyspalkinto on jaettu tänään vuotuisessa Kansanterveyspäivässä. Tapahtuman teemana on tänä vuonna kestävä kehitys ja kansanterveys.

Tekniikan ohella tietoa terveydestä Tekniikan Maailma on esimerkki siitä, että kansanterveyttä voivat edistää tahot, joita ei perinteisesti mielletä terveyden edistäjiksi. Tekniikan Maailma on yleistekninen aikakauslehti, joka tavoittaa yli 700 000 lukijaa kuukaudessa. Heistä suurin osa on miehiä. Lehti välittää lukijoilleen monipuolista tietoa tekniikasta, mutta lähes joka lehdessä on myös terveysteemoja. Lehdessä on käsitelty terveyttä kestävän kehityksen näkökulmasta sekä terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä. Lehden periaatteena on, että julkaistut artikkelit perustuvat vahvasti tutkimustietoon. Lehti on tehnyt merkittävää työtä välittämällä terveystietoa väestölle, erityisesti miehille. ”Me Tekniikan Maailmassa olemme valtavan iloisia ja ylpeitä kansanterveyspalkinnosta. Se rohkaisee meitä jatkamaan myös lääketieteen käsittelyä lehdessämme. Huhuja ja valeita liikkuu nyt paljon. Niitä voi torjua vain tiedolla”, kertoo päätoimittaja Reijo Ruokanen. Monipuolista ruokakasvatusta Ruukku ry on aktiivinen ruokakasvatuksen edistäjä Suomessa. Sen kohderyhmänä ovat ruokakasvattajat, ruuan ja kasvatuksen ammattilaiset sekä lapset, nuoret ja lapsiperheet. Yhdistys viestii aktiivisesti ruokakasvatukseen liittyvistä teemoista, jotka tukevat lasten ja nuorten yhdenvertaista osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa. Ruukku ry:n monipuoliseen toimintaan kuuluvat erilaiset hankkeet, kurssit ja koulutukset sekä muut tapahtumat. Ruukku ry muun muassa toteuttaa ja kehittää Makukoulua, joka on lapsille tarkoitettu ruokakasvatusmenetelmä. Yhdistys tuottaa Makukouluun materiaaleja ja järjestää koulutusta erilaisille ryhmille. Ruukku ry on toteuttanut useita kansanterveyttä ja kestävää kehitystä edistäviä ruokakasvatushankkeita. ”Ruukun jäsenet ilahtuivat kansanterveyspalkinnosta, ja kiitämme saamastamme tunnustuksesta. Ruukku on toiminut ruokakasvatustyön edistämiseksi ensi vuonna jo 15 vuotta. Palkinto antaa tärkeän viestin kaikille ruokakasvattajille: teette merkittävää kansanterveystyötä. Ruukku jatkaa toimintaansa entistä näkyvämmin RuokaTutka- ja Ruokailoa kaikille -hankkeissa sekä vuoden alussa alkavassa uudessa yhteistyöhankkeessa”, kertoo vt. toiminnanjohtaja Aliisa Hyvönen. Kestävä kehitys ja kansanterveyden edistäminen liittyvät yhteen Kansanterveyspäivässä 2020 aiheena on, kuinka kestävä kehitys ja kansanterveyden edistäminen huomioidaan muun muassa hallitusohjelmassa, ympäristösuunnittelussa, liikunnan edistämisessä, kansallisissa ravitsemussuosituksissa sekä ruoka- ja elintarviketuotannossa. ”Kestävän kehityksen ja kansanterveyden näkökulmat ovat varsin samanlaiset keskeisissä väestön terveyden edistämisen tavoitteissa, kuten terveellisen ravitsemuksen ja liikunnan lisäämisessä. Esimerkiksi kasvisten käytön lisääminen kuuluu sekä ravitsemussuositusten että kestävän kehityksen tavoitteisiin”, sanoo tutkimusprofessori Tiina Laatikainen. Kansanterveyspalkinto jaettiin tänä vuonna 6. kerran. Edellisen kerran palkinto on jaettu vuonna 2015. Kansanterveyspäivää voi seurata verkossa livenä tänään klo 9.40-15.40 sekä jälkikäteen tallenteena kahden viikon ajan: Verkkolähetys Kansanterveyspäivä 2020 Lisätietoja Tiina Laatikainen

