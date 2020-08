THL suosittaa kasvomaskin käyttöä toisten suojaamiseksi – käsienpesu ja turvavälit ovat tärkeimmät keinot ehkäistä koronatartuntoja

Kymmeniä suomalaisia altistunut koronavirukselle yksityistilaisuudessa Virossa – lähes kaikki altistuneet asetettu karanteeniin 7.8.2020 15:20:00 EEST | Tiedote

Kymmeniä suomalaisia on altistunut koronavirukselle Virossa järjestetyssä yksityistilaisuudessa. Suurin osa altistuneista on palannut Suomeen. Osallistujiin on oltu yhteydessä ja valtaosa heistä on asetettu varotoimena karanteeniin.