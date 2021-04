THL suosittelee kaikkien Intiaan suuntautuvien matkojen välttämistä

mRNA-koronarokotteita voidaan antaa toukokuusta lähtien kaikille rokotettaville ikäryhmille – AstraZenecan rokotteen ikäraja pysyy ennallaan 21.4.2021 16:03:11 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) linjaa, että jatkossa myös 65–69-vuotiaille voidaan antaa mRNA-rokotteita, jos rokotettava niin toivoo. Nyt useimmissa kunnissa on annettu 65–69-vuotiaille AstraZenecan Vaxzevria-rokotetta, jonka käyttö on Suomessa rajattu 65 vuotta täyttäneiden rokottamiseen. Ikääntyneet eli 70 vuotta täyttäneet ovat saaneet enimmäkseen mRNA-rokotteita. ”Erityisesti mRNA-rokotteiden saatavuus on parantunut ja paranee edelleen tulevien viikkojen aikana. 65–69-vuotiaat perusterveet ihmiset voivat halutessaan saada mRNA-rokotteen noin viikosta 18 eli toukokuun alusta lähtien. Siinä vaiheessa valtaosa ikääntyneistä ja sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvista henkilöistä on saanut rokotuksen. Pienemmillä paikkakunnilla tämä voi toteutua mRNA-rokotteiden saatavuuden vuoksi hieman myöhemmin”, toteaa THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio. Ne 65 vuotta täyttäneet, jotka ovat saaneet ensimmäisenä rokoteannoksena Astra Zenecan rokotetta, saavat ensisijaisesti myös toisell