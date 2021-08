THL suosittelee koronarokotusta raskaana oleville – viruksen deltamuunnos on kasvattanut vakavan taudin riskiä odottavilla

THL suosittelee koronan karanteeniajan lyhentämistä 10 vuorokauteen 2.8.2021 08:25:17 EEST | Tiedote

THL muuttaa suositustaan koronakaranteenin kestosta. Tartuntatautilääkärin asettaman karanteenin kestoksi suositellaan nykyisen 14 vuorokauden sijaan 10:tä vuorokautta. Muutos suositukseen karanteenin kestosta tulee voimaan maanantaina 2.8.2021, eikä se koske tätä aiemmin aloitettujen karanteenien kestoa, ellei tartuntataudeista vastaava lääkäri toisin päätä. Suositusta muutetaan, koska uusi tieto on osoittanut, että lyhyempi karanteeniaika on riittävä. Perusoikeuksia voi rajoittaa vain lakiin perustuen ja välttämättömistä syistä. Karanteenin kestoa voi edelleen lyhentää testillä kuudentena päivänä Kunnan tartuntatautilääkäri voi tartuntatautilain (1227/2016) perusteella asettaa koronalle altistuneen karanteeniin. THL:n uuden ohjeen mukaan karanteenin voi purkaa, jos altistuneesta aikaisintaan 6 vuorokautta altistumisen jälkeen otettu koronatesti on negatiivinen. Negatiivisen testituloksen perusteella kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen karanteenin lopettamise