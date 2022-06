THL suosittelee vakavasti immuunipuutteisille viidettä koronarokoteannosta

Voimakkaasti immuunipuutteisilla henkilöillä on joko synnynnäinen immuunipuutos, immuunivastetta heikentävä sairaus tai immuunivasteeseen vaikuttava lääkitys, joka merkittävästi heikentää vastetta rokotteelle. Heitä on noin 10 000 – 30 000.

Voimakkaasti immuunipuutteisille suositeltiin neljänsiä rokoteannoksia jo joulukuussa 2021. Heillä neljännen rokoteannoksen katsottiin toimivan tehosteena, joka vastaisi muun väestön kolmatta annosta. Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että tehosteannoksilla voidaan parantaa rokotevastetta voimakkaasti immuunipuutteisilla ihmisillä (Viite 1–4).

Vakavasti immuunipuutteisilla rokotevasteet vaihtelevat

THL:n alustavien tutkimustulosten mukaan neljännen rokoteannoksen jälkeinen vasta-aineiden määrä jää vakavasti immuunipuutteisilla keskimäärin kolmasosaan terveiden aikuisten kolmannen annoksen jälkeisestä rokotevasteesta. Vakavasti immuunipuutteisilla rokotevasteet vaihtelevat, sillä immuunipuutoksen vakavuus vaikuttaa vasteen suuruuteen.

THL:n tutkimukseen kutsuttiin 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä, jotka olivat saaneet neljännen koronarokoteannoksen sen jälkeen, kun suositus vakavasti immuunipuutteisille annettiin 22.12.2021. Vasta-aineita mitattiin noin kuukausi neljännen annoksen jälkeen otetuista näytteistä 433 tutkittavalta. Vakavasti immuunipuutteisten rokotevasteita verrattiin vasteisiin terveillä aikuisilla, jotka olivat saaneet kolmannen annoksen rokotetta noin kuukausi ennen näytteenottoa.

THL:n aiemman tutkimuksen mukaan kolmas rokoteannos tuotti omikronia neutraloivia vasta-aineita kaikilla tutkituilla terveillä aikuisilla (Viite 5). Vakavasti immuunipuutteisilla keskimäärin kolmella neljästä (76 %) mitattiin omikron BA.2-varianttia neutraloivia vasta-aineita kuukausi neljännen annoksen jälkeen.

Vasta-aineiden määrä laskee rokottamista seuraavien kuukausien aikana. Suoja koronavirustartuntaa vastaan laskee myös nopeasti viimeisimmän rokoteannoksen jälkeen. Suoja vakavaa tautia vastaan perustuu kuitenkin vasta-aineiden lisäksi muistisoluihin ja soluvälitteiseen immuniteettiin, jotka säilyvät terveillä henkilöillä pitkään.

Vaikka terveillä aikuisilla kolme annosta rokotetta antaa todennäköisesti pitkäaikaista suojaa vakavaa koronavirustautia vastaan, voimakkaasti immuunipuutteisilla vakavan taudin riski on erityisen suuri.

Kunnat kertovat, mistä ja milloin rokotuksen voi saada

Tehosteannoksen voi antaa, kun neljännestä annoksesta on kulunut 4–6 kuukautta. Koronavirustartunta vastaa yhtä rokoteannosta myös immuunipuutteisilla, joten taudin sairastanut ja neljä rokoteannosta saanut ei tarvitse viidettä rokoteannosta tässä vaiheessa.

THL:n suositus perustuu Kansallisen rokotusasiatuntijaryhmän (KRAR) ja THL:n yhteiseen arvioon.

Kunnat vastaavat koronarokotusten järjestämisestä ja kertovat, mistä ja milloin rokotuksen voi saada.

Omaa tai läheisen terveyttä koskevissa kysymyksissä tulee olla yhteydessä omaan terveysasemaan tai työterveyshuoltoon.

