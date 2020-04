THL, Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto järjestävät koulutusta tartuntaketjujen selvittämisestä

Koronavirustestausta lisätään edelleen 15.4.2020 18:36:03 EEST | Tiedote

Koronavirustestauksen nopea lisääminen ja laajentaminen Suomessa on tärkeää. THL:n yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa laatiman päivitetyn ohjeen mukaan testaukseen tulisi vastedes ohjata kaikki perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaat, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai lääkärin arvion perusteella on syytä epäillä koronavirustartuntaa. Testaukseen ohjataan myös esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja kriittisillä aloilla työskentelevät, jos heillä epäillään tartuntaa.