THL:n kansallisilla koronarokotussuosituksilla on vankka perusta – lue kooste suositusten taustatekijöistä

Kutsu: Tiedotustilaisuus koronatilanteesta, rokotusten tehon kestosta ja koronaan liittyvistä kuolemista ti 1.11. klo 11 28.10.2022 15:32:46 EEST | Kutsu

Hyvät toimitukset, järjestämme medioille tiedotustilaisuuden tiistaina 1.11. klo 11–12. Tilaisuuden aiheina ovat koronarokotusten eteneminen ja rokotusten suojatehon kesto sekä koronaan liittyvät kuolemat. Käymme lyhyesti läpi myös ajankohtaisen epidemiatilanteen Suomessa ja maailmalla. Tilaisuudessa esiintyvät THL:n ylilääkäri Tuija Leino, ylilääkäri Hanna Nohynek sekä johtava asiantuntija Sirkka Goebeler. Median kysymyksiin on vastaamassa myös terveysturvaajat-osaston johtaja Otto Helve. Osallistuminen infoon Tilaisuuteen tulee ilmoittautua ennalta. Info pidetään hybridinä, eli tilaisuuteen voi tulla joko paikan päälle THL:ään (Mannerheimintie 166, Helsinki) tai osallistua etänä Teamsin välityksellä. Lähetämme Teams-linkin niille, jotka ovat ilmoittautuneet tilaisuuteen. Mahdollisille kamerahaastatteluille on varattu aikaa tilaisuuden jälkeen. Toivomme, että sovitte haastatteluista etukäteen. Infotilaisuutta voi seurata myös THL:n striimauksesta. Striimauksessa on mukana suomenkielin