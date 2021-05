THL:n tilannekatsaus koronaviruksesta päivitetään kesäkuusta alkaen kerran viikossa

Kysy koronarokotuksista! Asiantuntijat vastaavat kansalaisten kysymyksiin 27.5. 25.5.2021 06:22:00 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestää kansalaisille jälleen avoimen yleisötilaisuuden koronarokotuksista torstaina 27.5. kello 17.30–18.30. Torstain yleisötilaisuus on kevään viimeinen. Verkossa järjestettävässä tilaisuudessa asiantuntijat vastaavat yleisön ennakkoon lähettämin kysymyksiin. Paikalla tilaisuudessa ovat THL:n asiantuntijat ylilääkäri Hanna Nohynek ja johtava asiantuntija Mia Kontio sekä Fimean ylilääkäri Maija Kaukonen. Koronatodistukseen liittyviin kysymyksiin on vastaamassa Kelan Kanta-palvelujen päätuoteomistaja Mia Mustonen. Vastaavia tilaisuuksia on järjestetty aiemmin kolme, ja niihin on tullut yhteensä reilut 4 000 kysymystä. Verkkolähetyksiä on seurannut yhteensä noin 4 000 katselijaa. Kaikkiin kysymyksiin ja aihepiireihin emme pysty vastaamaan yleisötilaisuuden aikana, mutta huomioimme saadut kysymykset, kun päivitämme koronaan liittyvää tietoa verkkosivuillemme. Itse tilaisuuden aikana ei voi esittää kysymyksiä, joten lähetä oma kysymyksesi ennakkoon