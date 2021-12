THL:n tutkimus: kolmas koronarokoteannos tuottaa työikäisille merkittävästi vasta-aineita kaikkia virusmuunnoksia vastaan

THL:n tutkimuksessa arvioitiin kolmannen rokoteannoksen tuottamia immuunivasteita kahdellakymmenellä 27-63-vuotiaalla aikuisella sekä yhdeksällä 71-89-vuotiaalla hoivakodin asukkaalla (1). Tutkittavana oli sekä Modernan Spikevax että BioNTech Pfizerin Comirnaty -valmiste.

Tutkittavat olivat saaneet kolmannen rokoteannoksen 6-9 kuukautta toisen rokoteannoksen jälkeen. Vasta-aineita tutkittiin näytteistä, jotka oli otettu 1-2 kuukautta tehosteannoksen jälkeen.

Ikääntyneillä vasta-aineiden määrä oli keskimäärin matalampi kuin nuoremmilla, eikä se riittänyt kaikilla tutkittavilla neutraloimaan omikron- ja beetamuunnosta laboratoriokokeessa.

”Tehosterokotteen on todettu aiemmissa tutkimuksissa tuottavan 2–7-kertaisen vasta-ainevasteen verrattuna toisen annoksen tuottamaan vasteeseen. Vasteen voimakkuuteen vaikuttavat rokotettujen ikä, rokotevalmiste, annosväli sekä se, millä menetelmillä vasta-aineita on mitattu”, kertoo THL:n tutkimuspäällikkö Merit Melin.

Spikevax tuottaa voimakkaan immuunivasteen ja on suositeltava tehosterokote erityisesti ikääntyneillä

Pieni osa työikäisistä oli saanut tehosteannoksena Spikevax-rokotevalmistetta, ja heillä vasta-aineiden määrä oli korkeampi kuin Comirnaty-valmistetta saaneilla.

Spikevax-rokotteen on aikaisemmin havaittu tuottavan yli kaksinkertaiset vasta-ainemäärät verrattuna Comirnaty-rokotteeseen kaksi annosta saaneilla aikuisilla (2). Vasta-aineiden määrä oli sitä korkeampi, mitä nuoremmista tutkittavista oli kyse.

Vastaavasti on havaittu, että rokotteiden teho alfa- ja deltamuunnoksen aiheuttamaa tartuntaa ja vakavaa tautia vastaan säilyi jonkin verran paremmin kaksi annosta Spikevax-rokotetta saaneilla verrattuna Comirnatylla rokotettuihin (3).

”Kolmansina rokoteannoksina kannattaa käyttää Spikevaxia erityisesti ikääntyneillä, sillä se näyttää tuottavan voimakkaamman immuunivasteen”, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Tehosterokotteen jälkeisiä vasta-ainepitoisuuksia on raportoitu aiemmin joulukuussa julkaistussa englantilaisessa tutkimuksessa (4). Tutkimuksessa verrattiin tehosterokotuksen jälkeisiä immuunivasteita seitsemällä eri covid-19-rokotteella, joista mRNA-rokotteet tuottivat voimakkaimman vasta-ainevasteen.

Omikronvariantti pystyy väistämään vasta-aineisiin perustuvaa suojaa tartuntaa vastaan, sillä vain osa rokottamalla aikaansaaduista vasta-aineista tunnistaa muuntuneen piikkiproteiinin rakenteita.

”Aiemmissa tutkimuksissa on nähty, että kaksi rokoteannosta saaneilla vasta-aineiden määrä ei ole niin korkea, että se riittäisi tehokkaasti neutraloimaan omikronvarianttia, joskin pidennetyllä annosvälillä rokotetuilla tilanne voi olla hieman parempi”, Melin sanoo (5).

Kolmas rokoteannos nostaa vasta-aineiden määrää korkeammalle tasolle, mikä riittää neutraloimaan myös omikronmuunnosta. Suojan kesto tartuntaa vastaan riippuu siitä, kuinka kauan vasta-aineet säilyvät riittävän korkealla tasolla.

”Nämä tulokset korostavat kolmannen rokotusannoksen tärkeyttä nyt, kun omikronvariantin leviämistä pyritään hidastamaan Suomessa myös rokotusten avulla”, Nohynek toteaa.

Viitteet

1. Haveri et al: Neutralizing antibodies to SARS-CoV-2 Omicron variant after 3rd mRNA vaccination in health care workers and elderly subjects and response to a single dose in previously infected adults. medRxiv 2021, ei vielä julkaistu.

2. Steenselds et al.: Comparison of SARS-CoV-2 Antibody Response Following Vaccination With BNT162b2 and mRNA-1273. JAMA 2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2783797

3. Dickerman et al.:Comparative Effectiveness of BNT162b2 and mRNA-1273 Vaccines in U.S. Veterans. The New England Journal of Medicine 2021. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2115463

4. Munro et al.: Safety and immunogenicity of seven COVID-19 vaccines as a third dose (booster) following two doses of ChAdOx1 nCov-19 or BNT162b2 in the UK (COV-BOOST): a blinded, multicentre, randomised, controlled, phase 2 trial. The Lancet 2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02717-3/fulltext

5. Dejnirattisai et al.: Reduced neutralisation of SARS-CoV-2 omicron B.1.1.529 variant by post-immunisation serum. The Lancet 2021. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02844-0/fulltext

Lisätietoja:

Hanna Nohynek

ylilääkäri

THL

etunimi.sukunimi@thl.fi

Merit Melin

tutkimuspäällikkö

THL

etunimi.sukunimi@thl.fi