THL:n tutkimus: Valtaosalla koronavirustartunnan saaneista vasta-aineet säilyvät yli puolen vuoden ajan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa on havaittu, että hyvin suurella osalla keväällä koronavirustartunnan saaneista oli edelleen mitattavia määriä vasta-aineita kuuden kuukauden jälkeen.

Tutkimuksen päätarkoituksena oli selvittää, kuinka pitkään vasta-aineet säilyvät SARS CoV 2 -virustartunnan saaneilla ja siten arvioida myös mahdollisen suojan kestoa. Aiemmassa THL:n ja Helsingin kaupungin tutkimuksessa havaittiin, että lähes kaikki koronavirustartunnan saaneet (63/64) muodostivat vasta-aineita, jotka suurimmalla osalla tutkimukseen osallistuneista myös säilyivät neljän kuukauden ajan.

Vasta-aineiden säilymistä selvitettiin koronapotilaiden näytteistä

Koronaepidemian serologisen väestötutkimuksen seurantatutkimus alkoi lokakuussa. Siihen kutsuttiin keväällä koronavirustartunnan saaneita, 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä, joilla PCR-testauksella varmennetusta tartunnasta oli kulunut vähintään puoli vuotta aikaa. Tutkittavat valittiin tartuntatautirekisterin tietojen perusteella. Ensimmäiset verinäytteet otettiin marraskuun alussa. Tähän mennessä tutkimukseen on osallistunut 1164 tutkittavaa viiden eri sairaanhoitopiirin alueelta.

Vasta-ainetutkimuksessa käytettiin THL:ssa kehitettyä mikroneutralisaatiotestiä, joka mittaa virusta neutraloivia vasta-aineita. Näitä vasta-aineita on tähän mennessä löydetty 792/867 (91%) tutkitusta seurantatutkimuksen näytteestä.

”Se, että vasta-aineet säilyvät pitkään näin suurella osalla tartunnan saaneista on lupaava havainto, ja erityisesti neutraloivien vasta-aineiden löytyminen voi merkitä pidempikestoista suojaa uudelta tartunnalta”, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Merit Melin.

Myös muissa viimeaikaisissa tutkimuksissa on nähty, että neutraloivat vasta-aineet säilyvät suurella osalla tartunnan saaneista siitä huolimatta, että vasta-aineiden kokonaismäärä laskee tartuntaa seuraavien kuukausien aikana.

Koronavirusinfektion seurauksena muodostuvaan immuunivasteeseen voivat vaikuttaa sekä viruksen ominaisuudet että yksilöiden väliset erot. Vakavia infektioita aiheuttavat koronavirukset, kuten SARS ja MERS voivat tuottaa vasta-aineita, jotka säilyvät useita vuosia.

THL:n tutkimuksessa löydettiin neutraloivia vasta-aineita kaikilta taudin sairastaneilta 129 henkilöltä, jotka olivat joutuneet sairaalahoitoon. Myös muissa tutkimuksissa on nähty, että vakavan COVID-19-taudin sairastaneilla vasta-aineita muodostuu suurempi määrä, jolloin vasta-aineet myös säilyvät pidempään.

Neutraloivat vasta-aineet voivat suojata tartunnalta

Tartunnan saaneilla muodostuneet neutraloivat vasta-aineet todennäköisesti antavat suojaa oireista tai vakavaoireista uutta tartuntaa vastaan, mistä on näyttöä eläinkokeista. Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä, kuinka suuri määrä vasta-aineita riittää suojaamaan tartunnalta tai kuinka pitkään suoja säilyy.

Neutraloivat vasta-aineet kohdistuvat viruksen piikkiproteiiniin, johon myös valtaosa kehitteillä olevista rokotteista perustuu. Kliinisissä tutkimuksissa koronavirusrokotteet ovat tuottaneet yhtä hyvän tai voimakkaamman vasta-ainevasteen kuin luonnoninfektio.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että uudentyyppisillä mRNA-rokotteilla aikaansaadut neutraloivien vasta-aineiden määrät olivat korkeat sekä nuorilla aikuisilla että ikääntyneillä. Myös rokotteiden teho on ollut yhtä hyvä eri-ikäisillä.

”Havaintomme siitä, että neutraloivat vasta-aineet säilyvät suurimmalla osalla yli puolen vuoden ajan tartunnan jälkeen, lisää optimismia myös rokotteiden antamasta pitkäkestoisesta suojasta”, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Arto Palmu.

Sekä luonnollisen koronavirusinfektion että rokotteiden tuottaman immuniteetin seuraaminen pitkän ajan kuluessa on tärkeää.

Lisätietoja

Merit Melin

tutkimuspäällikkö

THL

puh. 029 524 8903

etunimi.sukunimi@thl.fi

Arto Palmu

tutkimuspäällikkö

THL

puh. 029 524 7910

etunimi.sukunimi@thl.fi

Hanna Nohynek

ylilääkäri

THL

puh. 029 524 8246

etunimi.sukunimi@thl.fi

Koronaepidemian serologisen väestötutkimuksen seurantatutkimus

Aikaisemmin aiheesta

THL:n ja Helsingin kaupungin tutkimus: Koronavirustartunnan seurauksena muodostuneet vasta-aineet säilyvät ainakin neljä kuukautta. THL:n tiedote 13.10.2020.

Viitteet

1. Pradenas et al. Stable neutralizing antibody levels six months after mild and severe COVID-19 episode, bioRxiv 2020 Nov 24

2. Wajnberg et al. Robust neutralizing antibodies to SARS-CoV-2 infection persist for months, Science 2020 Dec 4

3. Huang et al. A systematic review of antibody mediated immunity to coronaviruses: kinetics, correlates of protection, and association with severity, Nat Commun 2020 September 17

4. Wang et al. Evolution of Antibody Immunity to SARS-CoV-2. bioRxiv 2020 Nov 5

5. Bošnjak et al. Low serum neutralizing anti-SARS-CoV-2 S antibody levels in mildly affected COVID-19 convalescent patients revealed by two different detection methods. Cell Mol Immunol 2020 Nov 02

6. Yu et al. DNA vaccine protection against SARS-CoV-2 in rhesus macaques, Science 2020 Aug 14

7. Chandrashekar et al. SARS-CoV-2 infection protects against rechallenge in rhesus macaques, Science 2020 Aug 14

8. McMahan et al. Correlates of protection against SARS-CoV-2 in rhesus macaques, Nature 2020 Dec 4

9. Ramasamy et al. Safety and immunogenicity of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine administered in a prime-boost regimen in young and old adults (COV002): a single-blind, randomised, controlled, phase 2/3 trial. The Lancet 2020 Nov 19

10. Walsh et al. Safety and Immunogenicity of Two RNA-Based Covid-19 Vaccine Candidates. N Engl J Med. 2020 Oct 14

11. Jackson et al. An mRNA Vaccine against SARS-CoV-2 — Preliminary Report. N Engl J Med 2020 Nov 20

12. Anderson et al. Safety and Immunogenicity of SARS-CoV-2 mRNA-1273 Vaccine in Older Adults. N Engl J Med 2020 Sept 29

13. Durability of Responses after SARS-CoV-2 mRNA-1273 Vaccination. N Engl J Med 2020 Dec 3

14. Polack et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. N Engl Med 2020 Dec 10

15. Moderna Press Release 30.11.2020. Moderna Announces Primary Efficacy Analysis in Phase 3 COVE Study for Its COVID-19 Vaccine Candidate and Filing Today with U.S. FDA for Emergency Use Authorization