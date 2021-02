ThoughtWorks ostaa johtavan suomalaisen konsulttiyrityksen Fourkindin

Fourkind

Fourkind on konsultointitoimisto, joka työskentelee strategiakonsultoinnin ja luovien teknologiatalojen välimaastossa.Yritys tunnetaan parhaiten uraauurtavista innovaatiosta koneoppimisen ja datatieteen hyödyntämisessä. Fourkind on perustettu vuonna 2017 Helsingissä, ja yrityksessä työskentelee 40 hengen joukko datatieteen ja koneoppimisen asiantuntijoita, suunnittelijoita, ohjelmistokehittäjiä ja strategeja. Fourkind on työskennellyt yli 80 organisaation kanssa yli 10 maassa.

ThoughtWorks

Olemme ohjelmistokonsultointiyritys ja intohimoisten sekä määrätietoisten yksilöiden yhteisö, jossa työskentelee yli 7000 ihmistä 48 toimistossa 17 maassa. Yli 25-vuotisen historiamme aikana olemme auttaneet asiakkaitamme ratkaisemaan monimutkaisia liiketoiminnan ongelmia, joissa teknologia on ratkaiseva tekijä. Kun vain muutos on pysyvää, me valmistaudumme ennakoimattomaan.