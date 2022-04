Tibio liittyy Elmoon

Elmo on valtakunnallinen ICT-talo, joka tarjoaa täydelliset ICT-palvelut yrityksille: palvelukattaus käsittää tietoliikenne- ja viestintäpalvelut, konesali- ja pilvipalvelut, laitteet, ohjelmistot, tietohallinnon johtamispalvelut ja innovaatiot. Elmolla jokaisen tavoitteena on saada asiakas rakastamaan ICT:tä osoittamalla, kuinka mutkattomasti kaikki voi sujua. Elmon palveluksessa on yli 80 kovan luokan ammattilaista, ja liikevaihto vuonna 2021 oli 12,8 miljoonaa euroa. Elmon päätoimialue on Pirkanmaa ja keskeisiä kasvualueita ovat pääkaupunkiseutu ja Turun seutu.

Tibio on kotimainen ja yksityinen IT-palveluita tarjoava yritys. Nimi Tibio tarkoittaa sopivaa espanjaksi. Lupaammekin asiakkaillemme, että he saavat juuri kokoonsa ja tarpeisiinsa mitoitetut IT-palvelut juuri oikeaan aikaan, kustannustehokkaasti – ­sopivasti. Tibio Oy:n asiakkaita ovat sekä yritykset että erilaiset yhdistykset ja järjestöt. Yhtiö on kasvanut tyytyväisten asiakkaiden kanssa lyhyessä ajassa yhdeksi merkittäväksi pääkaupunkiseudun IT-alan palveluntarjoajaksi.