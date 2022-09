TIEDONJULKISTAMISEN VALTIONPALKINNON SAANEELLE RIINA TANSKASELLE KANSAINVÄLINEN NORDIC PIONEER -PALKINTO

Riina Tanskasesta ensimmäinen suomalainen Nordic Pioneer -palkinnon saaja

Tympeistä tytöstä tunnettu sarjakuvataiteilija Riina Tanskanen, 24, palkitaan pohjoismaisella Nordic Pioneer -palkinnolla – vain kaksi viikkoa Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon jälkeen. Palkinnon saa yhteensä neljä nuorta. Muut palkitut ovat Norjasta, Tanskasta ja Ruotsista.

Nordic Pioneer -palkinnon perusti Nordic Safe Cities -järjestö vuonna 2021. Järjestö kostuu nuorisoaktisvisti- ja muutoksentekijäverkostosta. Se huomioi nuoret kaikkialla Pohjoismaissa ja pyrkii työssään innostamaan paikallisesti nuoria rakennustyöhön kohti turvallisempaa, tasa-arvoisempaa ja demokraattisempaa yhteiskuntaa.

”Nämä nuoret saavat nyt sen huomion, jonka he ansaitsevat”

-Nordic Pioneer -palkintoraati

Palkinto myönnetään enintään 25-vuotiaille pohjoismaisille nuorille, ja voittajat palkitaan 25 000 Tanskan kruunulla. Palkintojenjakotilaisuus järjestetään 29. syyskuuta Kööpenhaminassa, jossa Norjan suurlähetystö isännöi tilaisuutta.

”Olemme äärettömän ylpeitä voidessamme isännöidä tämän vuoden Nordic Pioneer -palkintoa. Pohjoismaisten yhteiskuntien tavoitteena olla osallistavia ja tasa-arvoisia kaikille. Nuoret ovat tässä tärkeässä roolissa energiansa ja innovatiivisuutensa ansiosta. Nordic Pioneer -palkinto esittelee upeita esimerkkejä nuorista lahjakkuuksista, jotka auttavat yhteiskuntiamme kehittymään entistä tasa-arvoisemmiksi, osallistavammiksi ja demokraattisemmiksi.”

-Norjan Kööpenhaminan suurlähettiläs Katja Nordgaard

Valtionpalkitun Tanskasen työssä on kuvattu erottuvan erityisesti monikanavaisuus ja vaikuttavuus sekä yleisön moninaisuus, jotka korostavat yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Nordic Pioneer -palkintoraati sanoo nuorten palkittujen olevan hyvä esimerkki siitä, kuinka uusi sukupolvi näkee ylimääräisiä ponnisteluja tehdäkseen yhteiskunnista paikan, joissa on vähemmän syrjintää, polarisaatiota tai vihaa ja taas vastineeksi enemmän tasa-arvoa ja osallisuutta.

”Kirjailija Riina Tanskanen on aikamme keskeinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hän kommentoi upean Tympeät tytöt -sarjakuvakirjansa avulla maailmaa ja muuttaa sitä. Tanskasen kirjasta ei puutu asennetta. Juuri tuollainen minäkin haluan olla, kuten hänen rempseän terävä-älyiset sarjakuvahahmonsa, jotka vaaleanpunaisina pistävät palasiksi tyttöihin edelleen kohdistuvia ennakkoluuloja. Me tiedämme, keitä me olemme, eikä mun yli kävellä.”

-Jaana Airaksinen, kustantaja, Into Kustannus

Lisätietoa palkinnosta: nordicpioneers.org

Palkintojenjakotilaisuus järjestetään Kööpenhaminassa torstaina 29.9. klo 16.00–17.30. Mediat ovat tervetulleita tilaisuuteen. Voittajia on mahdollisuus haastatella klo 15.30 alkaen.

Osoite: Odd Fellow Palace, Bredgade 28, 1260 Kööpenhamina.

Lisätietoja tapahtumasta: johan@nordicsafecities.org tai +45 61 66 58 98

RiinaTanskanen (s. 1998) on sarjakuvapiirtäjä ja yhteiskuntakriitikko. Instagramissa karnevalistisen vakava Tympeät tytöt on yksi Suomen seuratuimmista taidetileistä. Vuonna 2021 ilmestynyt Tympeät tytöt-sarjakuvateos oli bestseller ja Sarjakuva-Finlandia-ehdokkaana 2021.

Keväällä 2022 Tanskanen julkaisi vaatemalliston yhteistyösssä Makian kanssa. Tympeät tytöt on kokonaisuudessaan kasvanut Suomen tunnetuimmaksi popfeministiseksi projektiksi. Vuonna 2022 Tanskaselle myönnettiin tiedonjulkistamisen valtionpalkinto yhteiskunnallisen keskustelun avaamisesta ja tiedonvälityksestä sarjakuvan keinoin.

Syksyllä 2023 Tanskaselta ja Samu Kuopalta ilmestyy kapitalismia käsittelevä kirja. Tympeät tytöt saa jatkoa kirjan muodossa 2024. Tanskanen opiskelee kirjallisuustiedettä Tampereen yliopistossa. Hän on (post)millenniaalien verkkomedian Vita nuovan perustaja ja päätoimittaja yhdessä Samu Kuopan kanssa.