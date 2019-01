Tiedote: Aki Hintsa – Voittamisen anatomia -kirjaa on myyty yli 100 000 kappaletta

Vuonna 2015 ilmestyneen Oskari Saaren kirjoittaman Aki Hintsa - Voittamisen anatomia -teoksen myynti on kasvanut kiihtyvää tahtia ilmestymisvuodestaan lähtien, ja nyt sitä on myyty runsaat 100 000 kappaletta. Vuonna 2018 teosta myytiin 64 000 kpl:tta. Poikkeuksellista on myös se, että teos menestyy samaan aikaan kaikissa formaateissa: niin kovakantisena, pokkarina kuin ääni- ja sähkökirjana.

Aki Hintsa – Voittamisen anatomia kertoo formulalääkärinä tunnetuksi tulleen Aki Hintsan (1958–2016) siihenastisen elämän tarinan ja ennen kaikkea esittelee Hintsan kehittämän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mallin, jossa menestys seuraa hyvinvointia. ”Olemme perheenä todella onnellisia siitä, kuinka montaa ihmistä isämme kirja on koskettanut. Itse olen työni kautta saanut kuulla monta uskomatonta tarinaa siitä, kuinka ihmiset ovat löytäneet kirjasta eväitä ja inspiraatiota parempaan elämään. Isän sanoin menestys on hyvinvoinnin sivutuote – ja kaikki alkaa siitä, kun uskallamme pysähtyä pohtimaan, mitä menestys meille tarkoittaa, mikä meille on oikeasti tärkeää.

Oskarille kiitos tarinoiden pukemisesta sanoiksi. On upeaa, kuinka isän elämäntyö saa jatkua myös kirjan kautta”, sanoo Annastiina Hintsa, Aki Hintsan tytär, COO Hintsa Performance. ”On hienoa että niin monet suomalaiset ovat ottaneet Voittamisen anatomian opit omakseen. Kuten kirjan kirjoittaja Oskari Saari esipuheessa toteaa, Hintsa ei saarnaa, hänen oppinsa perustuvat tieteeseen ja ne toimivat todistetusti myös käytännössä. Tässä lienee se suurin syy kirjan jatkuvaan suosioon”, toteaa kustantaja Henrikki Timgren. Lisätiedot:

