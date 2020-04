Tiedote: Antti Heikkinen kirjoittaa Kari Tapion elämäkerran

Kirjailija Antti Heikkisen kirjoittama Kari Tapio. Elämä -teos kertoo yhden kaikkien aikojen menestyneimmän iskelmätähden koko tarinan. WSOY julkaisee elämäkerran syyskuussa 2020.

”On mielettömän hienoa ja etuoikeutettua päästä kirjoittamaan ylös legendan elämäntarinan. Kari Tapio oli paitsi upea taiteilija, myös monisärmäinen mies valo- ja varjopuolineen. Varjot tunnetaan entuudestaan ehkä liiankin hyvin ja olen tullut kirjaa tehdessäni onnelliseksi siitä, että hänen elämäntarinassaan näistä kahdesta jää voiton puolelle kumminkin kirkkaasti valo”, Antti Heikkinen iloitsee.

Kari Tapion laulu-ura käynnistyi nuorukaisbändeissä tanssilavoilla, eteni Fazerin koelauluihin, vei Danny-showhun - ennen kuin soololevyt nostivat Kari Tapion kansansuosioon. Matka Laula kanssain, Viisitoista kesää, Olen suomalainen ja Myrskyn jälkeen -klassikkolevytyksiin ja tuhansille keikoille oli huumaava nousuissaan ja traaginen romahduksissaan.

Antti Heikkinen on päässyt tutustumaan Kari Tapion perheen yksityisarkistoon: valokuviin, muistiinpanoihin ja kirjeenvaihtoon. Hän on myös haastatellut kirjaan tunnettuja viihdealan ammattilaisia ja Kari Tapio lähipiiriä.

Antti Heikkinen (s.1985) on nilsiäläinen toimittaja ja kirjailija. Hänen esikoisromaaninsa Pihkatappi voitti vuoden 2014 Savonia-palkinnon ja Kalevi Jäntin palkinnon. Romaanit Matkamies maan (2016), Mummo (2017) ja Kehveli (2018) ovat vakiinnuttaneet Heikkisen aseman lukijoiden rakastamana kirjailijana. Antti Heikkinen on tunnettu myös Juice Leskisen, Heikki Turusen, Jaakko Tepon ja Kalle Päätalon elämäkertojen kirjoittajana. Kirjoittamistöiden ohessa monilahjakas Heikkinen näyttelee, ohjaa näytelmiä, dramatisoi, laulaa ja tekee stand up -keikkoja.

