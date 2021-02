Tiedote: Eeva Joenpellon syntymästä 100 vuotta

Tiedote: Eero Ahon lukema Tuntematon sotilas -äänikirja julkaistaan itsenäisyyspäivänä 4.12.2020 09:00:00 EET | Tiedote

Vuonna 1954 ilmestynyt Väinö Linnan Tuntematon sotilas on kuolematon romaani sodan ikiaikaisesta tuhovoimasta, suomalaisesta sotilaasta, elämästä ja kuolemasta. Romaanin filmatisoinnista on vuosien saatossa kasvanut osa suomalaista itsenäisyyspäiväperinnettä ja sitä on seurattu monissa kodeissa vuodesta toiseen. Tänä vuonna teoksen maailmaan on mahdollista syventyä myös Eero Ahon lukeman äänikirjan muodossa. Palkittu näyttelijä esiintyi Rokan roolissa Aku Louhimiehen ohjaamassa Tuntematon sotilas -elokuvassa vuonna 2017 ja antaa nyt äänensä kuolemattomalle romaanille.