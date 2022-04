TIEDOTE: Ellie Goulding ja Tom Odell pääesiintyjinä Espoon Viinijuhlilla heinäkuussa

Espoon Viinijuhlat on uusi korkeatasoinen festivaali aikuisille, jossa päästään viikonlopun aikana nauttimaan tasokkaasta artistikattauksesta. Lisäksi festivaalilta löytyy Wine Tasting Village, jossa on tarjolla laadukas ja monipuolinen valikoima juomia sekä Food Village, joka täyttyy herkullisista ruokamyyntipisteistä, jotka tuovat festareille makuja ympäri maailman.

Pääesiintyjinä nähdään tähtiartistit Ellie Goulding sekä Tom Odell

Festivaalin pääesintyjänä nähdään perjantaina 29.7.2022 maailmankuulu brittilaulaja Ellie Goulding. Goulding on kertonut julkaisevansa uuden albumin ennen ensi kesää. Artistin tunnetuimpiin hitteihin lukeutuu mm. yli 1,2 miljardia striimiä Spotifyssä kerännyt 50 Shdes of Grey -elokuvan tunnuskappale Love Me Like You Do. Suomessakin paljon radiosoittoa saaneita Ellie Gouldingin hittejä ovat lisäksi mm. Lights, Burn, Hate Me, Close To Me, Figure 8, On My Mind, sekä uusimman Bridget Jones -elokuvan tunnuskappaleena kuultu Still Falling For You.

Ellie Goulding nähdään samana viikonloppuna Suomessa myös Kokkolan Viinijuhlilla lauantaina 30.7.2022.

Laulaja-lauluntekijä Tom Odell saapuu Suomeen ja Espoon Viinijuhlien lauantain 30.7. pääesiintyjäksi ensi kesänä. Odellin suosituin kappale Another Love on ollut pitkään yksi Suomen ja myös maailman kuunnelluimpia kappaleita päivittäisellä jopa 2 miljoonan striimausmäärällä. Pakahduttavan tunteikkaasta tulkinnastaan ja sielukkaasta musiikistaan tunnettu brittiartisti konsertoi myös Helsingin Kulttuuritalolla jo ennakkoon loppuunmyydyllä keikalla tänä vuonna.

Päiväkohtainen ohjelmisto

PERJANTAI 29.7.2022: Ellie Goulding (UK), Chisu, Erin, ABREU, Younghearted, Ida Paul & Kalle Lindroth

LAUANTAI 30.7.2022: Tom Odell (UK), Reino Nordin, Pehmoaino, Jari Sillanpää, Waltteri Torikka, Kuningasidea, Ressu Redford

Espoon Viinijuhlat luo uutta elinvoimaa Espooseen

"Espoon Viinijuhlat on kesäisen rento festivaalielämys Espoossa täynnä hyvää mieltä ja musiikkia! Festivaalista olemme rakentaneet ensi kesään ainutlaatuisen kokemuksen aikuisille, upeiden artistien lisäksi festivaalissa panostamme erityisen paljon myös laadukkaisiin juoma- ja ruokatuotteisiin. Olemme erittäin iloisia saadessamme heti ensimmäisen tapahtumavuoden pääesiintyjiksi kaksi erittäin vetovoimaista brittiartistia. Mikäli tapahtuma saa hyvän vastaanoton, tulemme kehittämään ja kasvattamaan festivaalia tuleville vuosille.", kertoo tapahtuman promoottori Tommi Mäki.

"Tapahtumien yhteisöllinen Espoo-ohjelman puolesta toivotan Espoon Viinijuhlan tervetulleeksi Haukilahteen. Uusi kesätapahtuma tuo mukanaan elinvoimaa ja elämää Espooseen, sekä aktiviteetteja asukkaille ja vierailijoille”, iloitsee ohjelman puheenjohtaja Joel Vanhanen.

Lipunmyynti käynnistyy maanantaina 25.4.2022 kello 10.00 Lippupisteessä

Tapahtuman lipunmyynti käynnistyy tulevana maanantaina kahden päivän lippujen tarjouksella! Myyntiin tulee rajoitettu määrä kahden päivän lippuja hintaan 89,90€ (normaalisti 99,90€) sekä kahden päivän Freixenet VIP lippuja alkaen 139,90€.

Yhden päivän lippujen myynti käynnistyy myöhemmin perjantaina 29.4.2022 kello 10.00. Yhden päivän liput alkaen 59,90€ ja yhden päivän Freixenet VIP liput alkaen 89,90€.

Tapahtumassa yhteistyössä Freixenet sekä Espoon kaupunki

Tapahtuman toteuttamista mahdollistetaan Tapahtumien yhteisöllinen Espoo -ohjelmasta. Tapahtuma on osa Espoo 50 vuotta kaupunkina -ohjelmistoa.

Tapahtuman toteutuksesta vastaa tapahtuma-alan yritys Nordic Live Productions Oy, joka tunnetaan lukuisten kotimaisten festivaalien ja konserttien järjestäjänä.

Lisätietoa ja haastattelut

Tommi Mäki

tapahtuman promoottori

0504344888

tommi@nordiclive.fi