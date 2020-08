Tiedote: Jere ylitti 100 000 myydyn kirjan maagisen rajan

Tiedote: WSOY julkaisee Sir David Attenborough´n huikean uutuusteoksen planeettamme tulevaisuudesta lokakuussa 2020 4.6.2020 14:31:09 EEST | Tiedote

Sir David Attenborough julkaisee teoksen A Life On Our Planet – My witness statement and vision for the future syksyllä 2020. Kirja liittyy hänen uuteen dokumenttiinsa A life On Our Planet, joka julkaistaan Netflixissä syksyllä. Suomeksi Yksi elämä, yksi planeetta ilmestyy lokakuussa Ilkka Rekiaron suomennoksena.