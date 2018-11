Tiedote: Johnny Knigan kevään 2019 kirjat on julkistettu

Johnny Knigan kevät tarjoaa Ruotsin kirjallisen komeetan tuoreen romaanin isyydestä, rap-artistin selviytymistarinan, kansainvälisesti menestyneen metallimuusikon omaelämäkerran ja brittiläisen yläluokan rappiosta kertovan Shakespeare-näytelmän romaanintulkintana.

Venla Pystysen Mercedes Bentso – Ei koira muttei mieskään on nuoren naisen selviytymistarina Helsingin alamaailmasta ja musiikin pelastavasta voimasta.

Jessikka Aron Putinin trollit – Tositarinoita Venäjän infosodan rintamilta on journalistinen jännityskertomus modernin informaatiosodankäynnin toimintatavoista. Kirjassaan Aro avaa laajasti Suomessa ja useassa muussa länsimaassa viime vuosina toteutettuja, Kremlin masinoimia ja hyväksymiä mustamaalausoperaatioita.

Petri Silas Alexi Laiho – Kitara, kaaos & kontrolli on 20 vuotta sitten perustetun Children of Bodom –yhtyeen nokkamies Alexi Laiho kertoo 40-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi vaiherikkaasta urastaan kaiken. Teos soi Laihon äänellä, yhtä tinkimättömänä ja särmikkäänä kuin hänen kitaransa.

Jonas Hassen Khemirin Isän säännöt on raadollisen humoristinen romaani modernin isyyden haasteista. Suomentanut Tarja Lipponen.

Edward St Aubyn Mediamoguli on tragedia kansainvälisen mediakonsernin johtajasta, jonka valta on sokaissut ja lähipiiri pettänyt. Romaani on ajankohtainen tulkinta Shakespearen Kuningas Learista.



Christoffer Carlssonin Voimat on tiivistahtinen rikosromaani rajoista, joita ei saa koskaan ylittää. Leo Junker-sarjan päättävä itsenäinen teos. Suomentanut Tarja Lipponen.



Samuel Davidkin Rautakupoli on toimintatrilleri kansainvälisestä asekaupasta, politiikasta ja polttavasta intohimosta.

