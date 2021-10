Tiedote: Kaija Koon elämäkerran huikea menestys!

Tiedote: WSOY:n syksyn 2021 kirjat on julkistettu 13.4.2021 09:21:47 EEST | Tiedote

Kotimainen kaunokirjallisuus Palkitun runoilijan ja kirjailijan Johanna Venhon Syyskirja on romaani Tove Janssonista. Teoksessa avataan taiteelle eletty elämä, sen kapina, lohtu, seikkailu ja ilkikurinen nauru. Kansainvälistä mainetta niittäneen Miki Liukkosen Elämä: esipuhe on hulvattoman hauska ja antelias romaani, joka tuo lukijan eteen todennäköisiä mahdottomuuksia ja pahaenteisiä todennäköisyyksiä. Syksyllä 40-vuotistaiteilijajuhlaansa viettävän Anja Snellmanin Kaikki minun isäni on romaani isästä, isättömyydestä, rakastumisen helppoudesta ja rakastamisen vaikeudesta. Suomen luetuimman kirjailijan Ilkka Remeksen Lohikäärmeen isku on jälleen polttavan ajankohtainen trilleri, jossa Suomen valtiojohto joutuu lopulta valitsemaan isänmaan ja oman henkensä välillä. Tuomas Kyrön Vasara ja käytettyjä nauloja, Mielensäpahoittaja iskee suoraan remontti-, kotoilu- ja mökkeilybuumiin! Kira Poutasen Surun kartta on kirkkaasti soiva romaani sukupolvelta toiselle siirtyvistä muistoista ja haavoi