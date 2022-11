Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnasta 02.11.2022

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen muuttaminen 1.8.2023 alkaen

Espoossa perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä klo 12-17, eli enintään 5 tuntia päivässä, viitenä päivänä viikossa, yhteensä 25 tuntia/viikko. Kokoaikainen iltapäivätoiminta maksaa huoltajalle tällä hetkellä kokoaikaisessa iltapäivätoiminnassa 1,4 euroa / tunti ja osa-aikaisessa toiminnassa 1,3 euroa / tunti. Lautakunta hyväksyi iltapäivätoiminnan asiakasmaksun korottamisen 10 eurolla, jolloin tuntihinta nousee 1.8.2023 alkaen molemmissa toiminta-ajoissa 1,5 euroon. Edellisen kerran korotus maksuihin on tehty vuonna 2016.

Iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen korotus on osa TakE -ohjelmaa (Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus- ja sopeutusohjelma). Ohjelman tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja talouden tasapainoa suunnitelmallisesti vuosina 2020-25.

Tietoa iltapäivätoiminnan maksuista ja maksuhuojennuksen hakemisesta verkkosivuiltamme.

Lukuvuoden 2023-2024 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa



Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti lukuvuoden 2023-2024 työ- ja loma-ajoista.



Suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä peruskoulujen järjestämän esiopetuksen työ- ja loma-ajat ovat lukuvuonna 2023-2024 seuraavat:



Syyslukukausi to 10.8.2023 - pe 22.12.2023

Syysloma ma 16.10.2023 - pe 20.10.2023 (viikko 42)

Joululoma la 23.12.2023 - su 7.1.2024



Kevätlukukausi ma 8.1.2024 - la 1.6.2024

Talviloma ma 19.2.2024 - pe 24.2.2024 (viikko 8)

Lukion ylimmän luokan koulutyö päättyy to 8.2.2024.



Suomenkielisen varhaiskasvatuksen järjestämän esiopetuksen työ- ja loma-ajat ovat lukuvuonna 2022-2023 seuraavat:



Syyslukukausi to 10.8.2023 - pe 22.12.2023

Syysloma ma 16.10.2023 - pe 20.10.2023 (viikko 42)

Joululoma la 23.12.2023 - su 7.1.2024



Kevätlukukausi ma 8.1.2024 - pe 31.5.2024

Talviloma ma 19.2.2024 - pe 24.2.2024 (viikko 8)



Lautakunta päätti, että suomenkielisillä peruskouluilla ja lukioilla on halutessaan mahdollisuus korvata yksi työpäivä lauantaityöpäivällä. Lauantaityöpäivänä noudatetaan sen päivän lukujärjestystä, joka vaihdetaan vapaaksi.

Espoossa on vuosina 2019 ja 2020 seuraavan lukuvuoden työ- ja loma-aikoja valmisteltaessa järjestetty 3.-9.-luokkalaisille oppilaille, lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille, esi- ja perusopetuksen huoltajille sekä koulujen henkilökunnalle ja johtokunnille kysely, jossa heille on tarjottu mahdollisuutta ottaa kantaa seuraavan lukuvuoden työ- ja loma-aikoihin.

Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2023-2024

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää, että esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2023-2024 131 päiväkodin toimintana siten, että osa esiopetusryhmistä toimii päiväkodeissa, osa koulun tiloissa 20:lla koululla ja kahden päiväkodin esiopetus toimii sekä päiväkodilla että koulun tiloissa. Päiväkodeissa esiopetusta järjestetään kunnallisissa päiväkodeissa, ostopalvelu- ja palvelusetelipäiväkodeissa sekä yksityisen hoidon tuen päiväkodeissa. Lisäksi 11 koululla esiopetusta järjestetään koulun toimintana. Muutokset toimipisteisiin ovat luettavissa lautakunnan esitysaineistosta.

Kuitinmäen koulun musiikkipainotetun opetuksen päättyminen

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Kuitinmäen koulussa ei järjestetä musiikkipainotettua opetusta 1.8.2023 lukien. Kuitinmäen koulun musiikkipainotettuun opetukseen seitsemännelle luokalle hakeneiden määrä on laskenut viime vuosina. Kouluun on jäänyt perustamatta musiikkipainotetun opetuksen ryhmä lukuvuosina 2020-2021, 2021-2022 ja 2022-2023, kun valintaperusteet täyttäviä hakijoita ei ole ollut tarpeeksi tai muut kuin ensisijaisena hakutoiveenaan Kuitinmäen koulun musiikkipainotukseen hakeneet ovat tulleet valituiksi muihin hakutoiveisiinsa.

Kuitinmäen koulu on tarjonnut laadukasta musiikkipainotettua opetusta ja kehittänyt osaltaan kyseistä opetusta Espoossa. Koulun musiikkipainotetun opetuksen jatkamiseksi tai kyseisen painotuksen laajentamiseksi ei ole kuitenkaan palvelutarpeeseen tai muutoin painotetun opetuksen kouluverkon kehittämiseen liittyviä perusteita.

Lukuvuoden 2023-2024 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti mm. 7. luokkien A-kielten ryhmistä sekä perusopetuksen painotettuun opetukseen valittavien oppilaiden määristä.

Painotetun opetuksen osalta lautakunta päätti esittelijän muutetun esityksen mukaan. Painotetun opetuksen osalta ryhmät muodostetaan, jos jokaisessa aloittavassa ryhmässä on vähintään 18 espoolaista valintakriteerit täyttävää oppilasta. Mikäli oppilasmäärä on 14-17, tuodaan ryhmän perustaminen lautakunnalle erikseen päätettäväksi. Mikäli ryhmäkoko on jäämässä alle 14 oppilaaseen, ryhmää ei perusteta. Ryhmä voidaan kuitenkin perustaa tätä pienempänä yhdysluokkajärjestelyin, jos alkavan 1. luokan ja jatkavan 2. luokan oppilasmäärät ovat tähän tarkoituksenmukaisia.