Tiedote: Keihäänheittäjä Antti Ruuskanen kertoo urastaan ja elämästään huhtikuussa 2022 ilmestyvässä henkilökuvassa

Kirjan "Antti Ruuskanen – Rätingin paikka" kirjoittaa kirjailija Leena Lehtolainen.

Olympiahopeamitalisti, Euroopan mestari ja pronssimies. Antti Ruuskanen on kaksituhattaluvun menestyneimpiä suomalaisia yleisurheilijoita. Lupsakka savolainen on kansan suosikki, jonka huikea ura on kestänyt lähes kolmekymmentä vuotta.

Matkalla kohti unelmaa on ollut myös vastoinkäymisiä. Yksitoista leikkausta, täpäriä putoamisia edustuspaikoilta, huolia ja tunteita, joista pielaveteläinen ei ole julkisuudessa huudellut. Mitkä olivat menestyksen vaarat ja varjot? Ketkä ovat olleet mestarin taustalla ja rinnalla?

Antti Ruuskanen – Rätingin paikka kertoo totuuden siitä, kuinka maalaispojasta tuli maailmantähti. Se päästää lukijan kulissien taakse ja näyttää, miten kovaa ja sisukasta työtä huipulle pääseminen vaatii.

Antti Ruuskanen itse kertoo näin: ”Pitkän urani aikana olen usein joutunut kieltäytymään haastattelupyynnöistä keskittyessäni vain olennaiseen eli urheiluun. Eteeni on tullut myös tilanteita, joista en ole julkisuuteen pystynyt avautumaan. Eiköhän nyt ole aika rätnätä nuo kaikki tapahtumat vielä kertaalleen ja tarjota kysymyksiin vastaukset kirjan muodossa. Mahtavaa, että juonta on punomassa todellinen jännityksen ammattilainen, kirjailija Leena Lehtolainen. Se on Rätingin paikka!”

”Keihäänheiton raju uljaus on aina kiehtonut minua. Antti Ruuskasen uraa olen seurannut erityisen kiinnostuneena myös siksi, että Lehtolaisten suku on Antin tavoin kotoisin Pielavedeltä. On ilo ja kunnia saada laajentaa omaa repertuaariaan ja kirjoittaa näin upean urheilijan ja todella hienon miehen tarina”, valottaa Leena Lehtolainen kirjahankkeen taustaa.

”Antti Ruuskanen on ehdottomasti kiinnostavimpia suomalaisia huippu-urheilijoita, ja kun hänen tarinansa kertoo yksi Suomen suosituimmista huippukirjailijoista, luvassa on taatusti koukuttava lukuelämys”, iloitsee puolestaan Tammen tietokirjojen kustannuspäällikkö Markku Aalto.

Leena Lehtolainen on lukijoiden suursuosikki, joka tunnetaan erityisesti Maria Kallio ja Hilja Ilveskero -romaaneistaan. Hänet on palkittu mm. Vuoden johtolangalla, Vuoden urheilukirjalla ja Pro Finlandia -mitalilla.

