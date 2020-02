Tiedote: Maailman vahvin tyttö täyttää 75 vuotta - Peppi Pitkätossun juhlavuosi näkyy kirjoina ja hyväntekeväisyyskampanjana

Astrid Lindgrenin ensimmäisen Peppi Pitkätossu -kirjan julkaisusta tulee kuluneeksi toukokuussa 75 vuotta.

Juhlavuoden kunniaksi WSOY julkaisee kolme Peppi-kirjaa: Kolme kertomusta Peppi Pitkätossusta, juhlavuoden teemakirjan Peppi viettää syntymäpäiviä sekä aivan pienten lasten Peppi – etsi ja löydä -kirjan. Kaikki rakastetut Lindgrenin Peppi-romaanit ovat nyt myös saatavilla Kristiina Rikmanin uusina suomennoksina kaikissa formaateissa.

WSOY osallistuu myös juhlavuoden Pippi of today -hyväntekeväisyyskampanjaan yhdessä Astrid Lindgren AB:n ja Pelastakaa lapset ry:n kanssa. Jokaisesta myydystä Peppi viettää syntymäpäiviä -kirjasta lahjoitetaan euro Pelastakaa lapset ry:n työhön pakolaistyttöjen aseman parantamiseksi. Äänikirjan osalta kampanjassa on yhteistyökumppanina äänikirjapalvelu BookBeat, ja WSOY ja BookBeat lahjoittavat yhdessä jokaisesta äänikirjan kuuntelusta 20 senttiä Pelastakaa lapset ry:lle.



”75-vuotias Peppi on esikuva rohkeudesta ja kiltteyden voimasta ihan kaikille, mutta ennen kaikkea tytöille, joiden asema on edelleen maailmassa hauras. Siksi olen iloinen, että voimme kerätä juhlavuoden aikana rahaa juuri tyttöjen aseman parantamiseksi. Peppi on ajankohtainen myös kirjallisuuden ulkopuolella esiintyessään jatkuvasti suurproduktioissa niin teatterin, sirkuksen kuin baletinkin maailmassa. Tekeillä on myös uusi kansainvälinen elokuvaproduktio”, kertoo WSOY:n lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Paula Halkola.

Lue lisää Pippi of Today kampanjasta: www.pelastakaalapset.fi/peppi

kustantaja Paula Halkola, paula.halkola(at)wsoy.fi