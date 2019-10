Tiedote: Meiju Niskala ja Selma Vilhunen yhteistyöhön

Kaksi vahvaa taiteilijaa yhteistyöhön: Selma Vilhunen valmistelee elokuvaa, joka pohjautuu Meiju Niskalan tänä syksynä julkaistuun esikoisromaaniin Sata kirjettä kuolleelle äidille.

Meiju Niskalan Sata kirjettä kuolleelle äidille on pakahduttava kertomus surusta, toivosta ja elämästä peruuttamattomasti muuttuneessa maailmassa ja ihmisistä kriisien keskellä. Se on paitsi tyttären tarina nuorena muistisairauteen sairastuneesta ja kuolevasta äidistä, myös tarina ihmislajista, myötätunnosta, ihmisistä muistisairaan ympärillä, painajaisesta painajaisen sisällä ja siitä, miten monesta yllättävästä menetyksestä voi lopulta humoristisestikin selvitä.

”Teos inspiroi minua kertomaan Meiju Niskalan sekä hänen äitinsä tarinan elokuvan kielellä. Kaiken ytimessä on koko ajan ihmisten välinen yhteys. Syvällisenä yhteiskunnallisena tasona minua puhuttelee kirjan ihmiskuva, joka haastaa pohtimaan, mitä on oikeanlainen elämä, ja kuka on tarpeeksi terve ja normaali voidakseen elää elämäänsä toisten keskellä, siellä missä muutkin. Tässä kirjassa, kuten muissakin Niskalan teoksissa on samanaikaisesti mukana yksityinen, tarkka ja intiimi taso sekä yhteisöllinen, poliittinen taso,” Vilhunen kertoo.



”Olen ilahtunut siitä, että henkilökohtainen tarina saa uuden muodon valkokankaalla. Erityisen iloinen olen siitä, että hankkeeseen tarttui juuri Selma Vilhunen, jolla on herkkyyttä, älykkyyttä ja taitoa kuvata ihmisiä kaikista mahdollisista kulmista. Vilhusen ja minun maailmani yhtyvät uskoakseni juuri siinä, että emme sensuroi, vaan sallimme kaikenlaisen ihmiskuvan ja tapahtumien olla totta. Tämä on erityisen merkittävää siksi, että kirja kertoo tapahtumista, joista emme kuule uutisissa, mutta jotka ovat silti monelle tuttua ja totta,” Niskala iloitsee.

Elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja Selma Vilhusen edellinen kotimainen elokuva oli vuonna 2018 teattereihin tullut Hölmö nuori sydän. Taiteilija Meiju Niskalan esikoisromaani Sata kirjettä kuolleelle äidille julkaistiin elokuussa 2019. Niskala ja Vilhunen ovat saaneet muun muassa kulttuuriministerin myöntämän Suomi palkinnon osoituksena merkittävästä taiteellisesta urasta.

