Tiedote: Meiju Suvas kertoo villistä ja vakaasta elämästään syksyllä 2023

Lämmin, rempseä ja kipeäkin tositarina kertoo siitä, kuinka Meijusta tuli koko kansan rakastama iskelmätähti. Nuori Meiju Suvas astui yleisön eteen Suosikki-lehden järjestämässä kilpailussa 1980-luvun alussa, eikä paluuta enää ollut. Sydämessä myrskysi.

Meiju on kertomus siitä, kuinka musiikki ja keikkaelämä veivät mukanaan turvattua lapsuutta Pohjois-Helsingin Tapanilassa eläneen tytön. Työt Frederikin taustalaulajana jäivät, kun ensimmäinen hitti valloitti Suomen ja teki Meijusta tähden. Yhtäkkiä Meiju Suvaksesta oli tullut Suomen suosituin laulaja ja diskoiskelmän moderni tulkki, jonka hittien (Tahdon sinut, Oot paha, Tää onnea on) konesoundit muuttivat suomalaista iskelmää peruuttamattomasti. Eikä 1990-luvun musiikista voisi puhua ilman jättihittiä Pure mua, joka nosti Meijun takaisin valokeilaan. Musiikkihistorian ohella teos on tarina suurista pettymyksistä, rakkaudesta, äitiydestä, sitkeydestä, elämänilosta sekä urasta, joka on jatkunut menestyksekkäänä jo yli 40 vuotta.

”Upealla esiintymisellään, tarttuvilla hiteillään ja vastustamattomalla karismallaan Meiju Suvas hurmaa yleisön ikään ja sukupuoleen katsomatta. Kiinnostavan musiikillisen aikamatkan lisäksi kirjassa on läsnä Meijun eloisuus, aitous ja rohkeus – tarina, joka ei jätä kylmäksi,” toteaa Tammen tietokirjallisuuden kustantaja Kati Lampela.

Mari Koppinen on helsinkiläinen musiikkiin erikoistunut toimittaja. Hän on aiemmin kirjoittanut kirjat Minä olen Anna puu (WSOY) sekä Jari Sillanpää: Paljaana (Tammi).

Arvostelukappale- ja haastattelupyynnöt:

Tammi, viestintäpäällikkö Ina Westman, ina.westman(at)wsoy.fi