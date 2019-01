Tiedote: Neropatin päiväkirjoille julkaistaan uusi sisarteos huhtikuussa 2019

Neropatin päiväkirjojen kirjoittaja Jeff Kinney julkaisee huhtikuussa 2019 uuden ”Parhaan kaverin päiväkirja – Kirjoittanut Rowley Jefferson” –kirjan, jossa kertojana on neropatti Greg Heffleyn paras kaveri Rowley. Suomeksi kirja ilmestyy toukokuussa.

Neropatin päiväkirjoja on ilmestynyt tähän mennessä 13 ja niitä on myyty maailmalla yli 200 miljoonaa kappaletta 59 kielellä. Uudessa kirjassa Rowleyn on tarkoitus kertoa kaverinsa Gregin elämäntarina, mutta hän päätyy kertomaan enemmän itsestään kuin Gregistä.

”Jeff Kinneyn Neropatin päiväkirja –sarjan suosio on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina. Faneille on piinallisen pitkä aika odottaa uutta kirjaa kokonainen vuosi, joten on hienoa, että voimme tarjota jo keväällä seuraavan annoksen taattua Jeff Kinney huumoria uuden sisarteoksen myötä”, WSOY:n lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Paula Halkola sanoo.

Kirjan alkuperäinen nimi on ”Diary of an Awesome Friendly Kid: Rowley Jefferson’s Journal”. Kirjassa on noin 350 kuvaa ja sen suomentaa Marja Helanen. Ensimmäinen Neropatin päiväkirja julkaistiin vuonna 2007 ja siitä tuli välittömästi bestseller.

Jeffrey ”Jeff” Kinney (s. 19.2.1971) on yhdysvaltalainen kirjailija, sarjakuvataiteilija, online-pelisuunnittelija ja tuottaja. Suomessa hänet tunnetaan Neropatti-kirjoistaan, jotka huvittavat sekä teinejä että heidän vanhempiaan, kenties vähän eri syistä kylläkin.

