TIEDOTE: Pohjanmaan museon muistohallin lasimaalauksen kunnostus alkaa

Pohjanmaan museon muistohalliin kuuluu taiteilija Henry Ericssonin (1898-1933) suunnittelema ja Salomo Wuorion koristemaalausliikkeen toteuttama upea lasimaalaus Isänmaa.

Yli 90-vuotiaan lasimaalauksen kunnostustyöt alkavat maanantaina 18.7.2022. Lasimaalauksen kunnostustöistä vastaa Lasipaja Marjut Kalin. Kunnostuksen aikana lasimaalaus irrotetaan ja kuljetetaan Marjut Kalin-Eloahon työhuoneelle konservoitavaksi.

- Tässä konservointityössä korjataan lasimaalauspaneelit kuntoon konservoinnin pääperiaatteita noudattaen. Konservoinnin tarkoituksena on turvata yhteisen kulttuuriperintömme säilyminen tuleville sukupolville. Tehdään niin paljon kuin tarve vaatii, niin vähän kuin tarve vaatii, kertoo kunnostustöistä vastaava Marjut Kalin-Eloaho.

Kalin-Eloaholla on runsaasti kokemusta historiallisesti merkittävien lasimaalausten konservoinnista. Hänen käsialaansa ovat muun muassa Tampereen Tuomiokirkon ja Maarianhaminan kirkon lyijylasitöiden konservointi sekä useiden muiden suomalaisten kirkkojen lasimaalausten konservointi.

Lasimaalauksen konservointi vaatii tarkkaa dokumentointia

Muistohallin läntisen puolen ikkunassa oleva lasimaalaus on alkuperäisessä kunnossaan ja siitä on havaittavissa vuosien saatossa syntyneet kulumat. Myös sijainti meren läheisyydessä on vaikuttanut lasimaalauksen tämänhetkiseen kuntoon.

- Lasimaalausten pinnoilta on havaittavissa vahvasti kondenssiveden aiheuttamaa valumajälkeä, jotka ovat vuosien saatossa kiinnittyneet lasimaalauksen pintaan. Suuri osa lasimaalauksen pinnoista on maalattuja ja tähän karheaan pintaan lika kiinnittyy erityisen kovasti kiinni. Laseissa on pintamuutoksia ja samentumia. Meren läheisyydessä myös suolan vaikutus pintoihin on nähtävissä, kertoo Kalin-Eloaho.

Konservointiin liittyy oleellisesti teosten tarkka dokumentointi. Dokumentoinnin avulla turvataan teoksen säilyminen alkuperäisen kaltaisena ja dokumentointia tuetaan myös visuaalisella materiaalilla.

- Tarkka dokumentointi antaa myös mahdollisuuden jäljentää tai kopioida tarvittaessa lasimaalaus uudelleen. Konservointitoimenpiteet ovat sellaisia, jotka täytyy tarvittaessa voida poistaa ja työ palauttaa alkuperäiseen kuntoon, Kalin-Eloaho kertoo prosessista.

Lasimaalauksen kunnostustöiden on määrä valmistua syyskuussa 2023. Kun Pohjanmaan museon viereiset viljasiilot on saatu purettua, lasimaalaus asennetaan takaisin. Siilojen purkutöistä aiheutuva tärinä voisi vahingoittaa lasimaalausta.